December 27, 2023 / 12:02 PM IST

Hanuman Movie | జాంబి రెడ్డి ఫేమ్ టాలీవుడ్ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం హనుమాన్ (Hanuman). భార‌తీయ ఇతిహాసాల్లోని హనుమంతుని కథ స్ఫూర్తితో ఈ సినిమా రానుంది. ఇందులో జాంబి రెడ్డి కథానాయకుడు తేజ సజ్జా (Teja Sajja) హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. సంక్రాంతి కానుక‌గా జ‌న‌వ‌రి 12న ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇక సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లు హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్స్‌తో అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మహా మాస్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ సినిమాలో కోటి అనే కోతి పాత్ర‌కు టాలీవుడ్ న‌టుడు మాస్ మహారాజా రవితేజ డ‌బ్బింగ్ చెప్పిన‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. హనుమాన్ (Hanuman)లో కోటి పాత్రనే హైలెట్ అని సమాచారం.

Thank you soooooo much @RaviTeja_offl garu for doing this 🙏🏽🤗

The film has become 10 times more entertaining with your voice! 🤩#HANUMAN In WW Cinemas from JAN 12, 2024 💥

🌟ing @tejasajja123@Niran_Reddy @Actor_Amritha @varusarath5 @VinayRai1809 @GowrahariK @Chaitanyaniran… pic.twitter.com/0HcUCM7s6b

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) December 27, 2023