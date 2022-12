Hansika Motwani | మెహందీ వేడుకలో సందడి చేసిన హన్సిక, సోహైల్‌..!

December 2, 2022 / 11:43 AM IST

Hansika Motwani | ముంబయి బొద్దుగుమ్మ హన్సిక ఇంట పెళ్లి సందడి మొదలైంది. ప్రియుడు, తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు సోహైల్‌ను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు ఇటీవల హన్సిక ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. రాజస్థాన్‌ జైపూర్‌లోని ముండోటా కోటలో డిసెంబర్‌ 4న వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముండోటా కోటలో పెళ్లి సందడి మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా గురువారం రాత్రి మెహందీ వేడుక నిర్వహించారు. వేడుకలో భాగంగా హన్సిక ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించి కాబోయే భర్తతో కలిసి సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

హన్సిక-సోహైల్‌ ఎంతో కాలం నుంచి మంచి స్నేహితులు. ఈ స్నేహం కాస్తా ప్రేమకు దారి తీసింది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్నేళ్ల ప్రేమ అనంతరం కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో వివాహబంధంతో ఒక్కటి కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల పారిస్‌ ఈఫిల్‌ టవర్‌ ముందు సోహైల్‌తో దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్న హన్సిక.. త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. రాజస్థాన్‌ జైపూర్‌లోని ముండోటా కోటలో డిసెంబర్‌ 4న వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఈ జంట వివాహబంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు.

View this post on Instagram

Awe Our Princess @ihansika 👸 Getting Married Tomorrow 🥺, Hansu Wishing you a Life Time of Happiness ✨🤍#hansika #hansikawedding #hansikamotwani #TamilCinema pic.twitter.com/oMDpve9yQL

— Ihansika_my_jaan (@IhansikaJ) December 1, 2022