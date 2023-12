December 25, 2023 / 04:38 PM IST

Guntur kaaram | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్‌బాబు (Mahesh Babu) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం గుంటూరు కారం (Guntur kaaram). మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ (Trivikram Srinivas) దర్శకత్వంలో ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 (SSMB 28)గా తెరకెక్కుతోంది. గుంటూరు కారం 2024 జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది. కాగా రిలీజ్‌కు ముందే గుంటూరు కారం ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. ఇటీవలే పాపులర్‌ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్‌ఫాం బుక్ మై షోలో గుంటూరు 100+ K ఇంట్రెస్ట్స్‌తో హెడ్‌లైన్స్‌లో నిలిచింది.

తాజాగా గుంటూరు కారం లొకేషన్‌లో తీసిన స్టిల్ ఒకటి నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. యాక్షన్‌ పార్టు చిత్రీకరణ సమయంలో మహేశ్ బాబు, త్రివిక్రమ్‌ అండ్ స్టంట్‌ డైరెక్టర్ అనల్‌ అరిసు మానిటర్‌లో సీన్ చెక్ చేసుకుంటున్న స్టిల్‌ వైరల్ అవుతోంది. మరోవైపు శ్రీలీల, మహేశ్‌బాబు, త్రివిక్రమ్‌ ఫొటో కూడా హల్ చల్‌ చేస్తోంది. గుంటూరు కారం నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన దమ్‌ మసాలా సాంగ్‌, ఓ మై బేబి లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తున్నాయి.

గుంటూరు కారంలో పెండ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. మీనాక్షి చౌదరి సెకండ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) తెరకెక్కిస్తున్నారు. గుంటూరు కారం చిత్రానిరి ఎస్‌ థమన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన విడుదల చేసిన గుంటూరు కారం మాస్ స్ట్రైక్‌.. సూపర్ స్టార్‌ అభిమానులకు కావాల్సిన ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందించబోతున్నట్టు క్లారిటీ ఇచ్చేసింది త్రివిక్రమ్‌ టీం.

అతడు, ఖలేజా చిత్రాల తర్వాత మహేశ్‌ బాబు, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో గుంటూరు కారంపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

గుంటూరు కారం యాక్షన్‌ టైం ..

Super🌟 @urstrulyMahesh , director Trivikram, and stunt director Anl Arasu on the #Gunturkaaram sets 🤩🤩 #GunturKaaramOnJan12th 🌶️🌶️ pic.twitter.com/MDtV2dyoP0

The excitement for Reigning SUPER 🌟 @urstrulyMahesh‘s HIGHLY INFLAMMABLE MASS Entertainer keeps SPICING up!! 💥💥#GunturKaaram has garnered over 𝟏𝟎𝟎𝐊+ 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐓𝐒 on @bookmyshow 🔥🕺#Trivikram @MusicThaman @sreeleela14 @meenakshiioffl @vamsi84 @haarikahassine… pic.twitter.com/rcd9syuYP5

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 21, 2023