Guntur Kaaram | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్‌బాబు (Mahesh Babu) నటించిన తాజా చిత్రం గుంటూరు కారం (Guntur kaaram). యూఎస్‌ఏలో గుంటూరు కారం 2 మిలియన్ డాలర్‌ మార్క్‌ను అధిగమించింది.

January 14, 2024 / 08:40 PM IST

Guntur Kaaram | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్‌బాబు (Mahesh Babu) నటించిన తాజా చిత్రం గుంటూరు కారం (Guntur kaaram). త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. యూఎస్‌ఏలో గుంటూరు కారం 2 మిలియన్ డాలర్‌ మార్క్‌ను అధిగమించింది. శ్రీమంతుడు తర్వాత ఈ ఫీట్‌ను అధిగమించిన ఐదో సినిమాగా నిలిచింది. శ్రీమంతుడు, భరత్‌ అనే నేను, మహర్షి, సర్కార్ వారి పాట సినిమాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

టాలీవుడ్ హీరోల్లో యూఎస్‌ఏ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద 2 మిలియన్ డాలర్‌ మార్క్‌ సాధించిన సినిమాల విషయంలో ప్రభాస్‌ తర్వాత స్థానంలో మహేశ్ బాబు నిలువడం విశేషం. కాగా ఈ మూవీ రెండు రోజుల్లో వరల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.127 కోట్లు వసూళ్లు చేసింది. ఎస్‌ థమన్ ఎప్పటిలాగే తన మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌తో అభిమానులను హోరెత్తించాడనంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

ఈ చిత్రంలో జగపతిబాబు, రమ్యకృష్ణ, ప్రకాశ్ రాజ్‌, రావు రమేశ్ ,ఈశ్వరీరావ్‌, జయరామ్‌, మురళీ శర్మ, సునీల్‌, బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిశోర్‌తోపాటు పలువురు నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) తెరకెక్కించారు.

రమణగాడి 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗞𝗥𝗔𝗡𝗧𝗛𝗜 𝗕𝗟𝗢𝗖𝗞𝗕𝗨𝗦𝗧𝗘𝗥 💥#GunturKaaram grosses over 𝟏𝟐𝟕 𝐂𝐑 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬 in 2 Days Worldwide 🔥

Jan 12th theatrical release. pic.twitter.com/UpxNIiIo0U — Naganathan (@Nn84Naganatha) December 27, 2023

Get ready to crank up the volume, Super Fans! 💥🔊 A High Voltage Spicy Mass Number from #GunturKaaram is coming in hot 🔥 and ready to set the dance floors on fire! 💃🕺 A @MusicThaman Musical 🎹❤️‍🔥 Super🌟 @urstrulyMahesh #Trivikram #Thaman @meenakshiioffl @vamsi84 @manojdft… pic.twitter.com/UGxRgb7HyH — sreeleela (@sreeleela14) December 25, 2023

Wishing our talented director #TrivikramSrinivas a blockbuster birthday and a spectacular year ahead !! 🤗❤️ pic.twitter.com/QbJsWrQqIE — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 7, 2023

