January 8, 2024 / 03:29 PM IST

Guntur Kaaram | టాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు, శ్రీలీలా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం గుంటూరు కారం (Guntur Kaaram). టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ (Trivikram) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుండ‌గా.. జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. యూట్యూబ్‌లో రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇక ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక‌ను హైద‌రాబాద్‌లో భారీ ఎత్తున్న ప్లాన్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. గ‌త శుక్రవారం ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక‌ను వాయిదా వేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించారు.

అయితే తాజాగా ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక సంబంధించి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక‌ను జ‌న‌వ‌రి 09న గుంటూరులోని నంబూరు ఎక్స్ రోడ్స్, భరత్ పెట్రోల్ బంక్ పక్కన నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ఈ విష‌యం తెలుసుకున్న మ‌హేష్ ఫ్యాన్స్ గుంటూరు ప‌య‌న‌మవుతున్నారు

It’s the moment we’ve all been waiting for, the grand pre-release event of #GunturKaaram to be held TOMORROW at GUNTUR! 🤩🕺

📍Namburu X Roads, Beside Bharath Petrol Bunk.

In Cinemas #GunturKaaramOnJan12th 🌶

Super 🌟 @urstrulyMahesh #Trivikram @MusicThaman @sreeleela14… pic.twitter.com/mLphoB0imh

— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) January 8, 2024