January 7, 2024 / 10:36 AM IST

Guntur Kaaram | టాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ (Trivikram) కాంబోలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం గుంటూరు కారం (Guntur Kaaram). శ్రీలీలా, మీనాక్షి చౌద‌రి క‌థ‌నాయిక‌లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన లిరికల్‌ సాంగ్స్‌ లక్షల వ్యూస్‌తో సోషల్‌ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇక ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను ఎప్పుడు విడుద‌ల చేస్తారా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అంటూ మహేష్ ఫాన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఫ్యాన్స్ నిరీక్షణకు తెర దించుతూ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. అయితే ఎప్పుడు విడుద‌ల చేస్తామన్న విషయం మాత్రం వెల్లడించలేదు.

Ramana gadu.. All set to arrive with a blast 🔥🤩

Witness the Reigning Super🌟 @urstrulyMahesh at his Absolute Best in the HIGHLY INFLAMMABLE, #GunturKaaramTrailer ~ Out Today💥#GunturKaaramOnJan12th 🌶#Trivikram @MusicThaman @sreeleela14 @meenakshiioffl @vamsi84 @manojdft… pic.twitter.com/ozrfbF4O3U

— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) January 7, 2024