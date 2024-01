January 4, 2024 / 12:04 PM IST

Guntur Kaaram | టాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు, శ్రీలీలా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం గుంటూరు కారం (Guntur Kaaram). టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ (Trivikram) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుండ‌గా జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ‘కుర్చీ మడతపెట్టి..’ పాట పర్‌ఫెక్ట్‌ మాస్‌ నంబర్‌గా ఆకట్టుకుంది. ఇక విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతుండటంతో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్‌ల‌ కోసం అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ మీనాక్షి చౌద‌రి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో మీనాక్షి చౌద‌రి లంగావోణీలో ఉండ‌గా.. మ‌హేష్ భుజంపై చేతులు వేసి క్యూట్ లుక్‌లో క‌నిపిస్తుంది.

Finally! 🤩

Amidst the spiciest moments, get ready for some crazy ones too 😉

Brace yourself to be awestruck in 𝟖 𝐃𝐚𝐲𝐬 ! ❤️‍🔥#GunturKaaram 😎

Super🌟 @urstrulyMahesh #Trivikram @MusicThaman @sreeleela14 @meenakshiioffl @vamsi84 @manojdft @NavinNooli #ASPrakash… pic.twitter.com/yeHfgc4Vwk

— Guntur Kaaram (@GunturKaaram) January 4, 2024