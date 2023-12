December 28, 2023 / 03:36 PM IST

Guns & Gulaabs S2 | ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా ఈ ఏడాది వ‌చ్చిన వెబ్ సిరీస్ ‘గన్స్‌ అండ్‌ గులాబ్స్‌’ (Guns & Gulaabs). ‘ది ఫ్యామిలీమ్యాన్‌’ (The Family Man), ‘ఫర్జీ’ (Farzi) లాంటి వెబ్‌ సిరీస్‌లతో సూప‌ర్ హిట్స్ అందుకున్న దర్శకులు రాజ్‌ అండ్ డీకే (Raj & Dk) ఈ వెబ్‌సిరీస్‌కు దర్శకత్వం వహించారు. మలయాళీ నటుడు దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salman), బాలీవుడ్ న‌టుడు రాజ్ కుమార్ రావు (Raj kumar rao) లీడ్ రోల్స్‌లో న‌టించారు. గ్యాంగ్‌స్ట‌ర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌చ్చిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ఆగ‌ష్టు 18 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ మంచి విజ‌యం అందుకుంది.

తాజాగా ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ సీజ‌న్ 2 అనౌన్స్ చేశారు. ”ఉత్త చేతుల‌తో రావ‌ట్లేదు. ‘గన్స్‌ అండ్‌ గులాబ్స్‌’ సీజ‌న్ 2 (Guns & Gulaabs)తో వ‌స్తున్నాం అంటూ చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది.

Khali haath nahi, Guns & Gulaabs ka naya season leke aaye hain 😎🔫🌹#GunsAndGulaabs Season 2 is coming only on Netflix! pic.twitter.com/8e55VoQ2wX

— Netflix India (@NetflixIndia) December 28, 2023