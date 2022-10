God Father | ‘గాడ్‌ ఫాదర్’ టైటిల్ సాంగ్ టైం ఫిక్స్.. రిలీజ్‌ ఎన్నిటికంటే?

October 3, 2022 / 03:07 PM IST

God Father Movie Title Song | చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్‌ చిత్రం ‘గాడ్‌ఫాదర్‌’. మోహన్ రాజా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ మూవీ మలయాళంలో సూపర్‌ హిట్టయిన ‘లూసీఫర్‌’కు రీమేక్‌గా తెరకెక్కింది. ఇక ఇప్పటికే చిత్రం నుండి విడుదలైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు సినిమాపై భారీ అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్ వరుసగా అప్‌డేట్‌లను ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్‌ను క్రియేట్‌చేస్తున్నారు. తాజాగా చిత్రబృందం మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది.

‘గాడ్‌ఫాదర్‌’ టైటిల్ సాంగ్‌ను సోమవారం సాయంత్రం 6.03 నిమిషాలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా ఓ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో చిరును చెస్‌ బోర్డులోని రాజుకు సింబాలిక్‌ చూపించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ‘థార్‌ మార్ తత్తర్ మార్‌’ సాంగ్‌కు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్స్, సూప‌ర్ గుడ్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. స‌ల్మాన్‌ఖాన్ అతిధి పాత్ర‌లో న‌టించ‌గా స‌త్య‌దేవ్, న‌య‌న‌తార కీల‌క‌పాత్ర‌లు పోషించారు. ఎస్ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతాన్ని అందించాడు.

