Ghost Movie | శివరాజ్ కుమార్ ‘ఘోస్ట్‌’ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే

August 25, 2023 / 12:59 PM IST

Shiva Rajkumar | కన్నడ సూపర్ స్టార్ డా. శివరాజ్ కుమార్ (Shiva Rajkumar ) అలియాస్ శివన్న గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. వందకుపైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆయ‌న‌ కన్నడలో తిరుగులేని స్టార్‌డమ్ సంపాదించాడు. ఇటీవలే జైల‌ర్ సినిమాలో కామియోలో క‌నిపించి అభిమానుల‌ను థ్రిల్ చేశాడు. ఇక శివన్న న‌టిస్తున్న లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ ‘ఘోస్ట్‌’(Ghost). ఇప్ప‌టికే ఈ చిత్రం నుంచి వ‌చ్చిన ఫ‌ప్ట్ లుక్, టీజ‌ర్‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం రీలిజ్ డేట్‌ను ఫిక్స్ చేసుకుంది.

విజ‌య‌ద‌శ‌మి కానుక‌గా.. అక్టోబర్ 19న పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు. దీనితో పాటు ఒక పోస్ట‌ర్‌ను జ‌త చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో శివరాజ్ కుమార్ గన్ ప‌ట్టుకుని సీరియస్ లుక్‌లో ఉండ‌గా.. వెన్ షాడోస్ స్పీక్, నో ది ఘోస్ట్ ఇస్ ఆరైవింగ్ (చీకట్లో మాటలు వినిపిస్తున్నాయంటే ఘోస్ట్ వస్తున్నాడ‌ని అర్ధం) అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు. ఇక ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట‌ర్ వైర‌ల్‌గా మారింది.

When the shadows whisper, Know the GHOST is Arriving. 🎬 #GhostReleaseDate #GhostOct19@lordmgsrinivas @ArjunJanyaMusic @SandeshPro pic.twitter.com/SAPAbcrAas

— DrShivaRajkumar (@NimmaShivanna) August 25, 2023