Sandeep Madhav | జార్జిరెడ్డి హీరో కొత్త సినిమా షురూ.. వివరాలివే

July 27, 2023 / 03:12 PM IST

Sandeep Madhav | జోష్‌, రైల్వే స్టేషన్‌, దళం, జ్యోతిలక్ష్మి, లోఫర్‌ సినిమాల్లో క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిశాడు సందీప్‌ మాధవ్ (Sandeep Madhav)‌. లీడ్‌ యాక్టర్‌గా వంగవీటి, జార్జిరెడ్డి సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గతేడాది గంధర్వ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ హైదరాబాదీ యాక్టర్‌ కొత్త సినిమా అప్‌డేట్ అందించాడు. సందీప్ మాధవ్‌ కొత్త సినిమా నేడు గ్రాండ్‌గా షురూ అయింది. ఓదెల రైల్వే స్టేషన్‌ ఫేం అశోక్‌ తేజ (AshokTeja )ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఇవాళ గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి పాపులర్ డైరెక్టర్ సంపత్ నంది క్లాప్ కొట్టాడు. కేసీఆర్‌ ఫిలింస్‌, శ్రీ మహా విష్ణు మూవీస్‌ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాయి. కేథరిన్ థ్రెసా (CatherineTresa) ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

సామాజిక ఇతివృత్తంతో సాగే సినిమాలు చేసే సందీప్ మరి ఈ సారి ఎలాంటి కథతో రాబోతున్నాడనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఈ ఏడాది వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాలో రవితేజ భార్య పాత్రలో మెరిసింది కేథరిన్‌. తాజా చిత్రంలో ఎలాంటి రోల్‌ చేస్తుందనేది తెలియాల్సి ఉంది.

క్లాప్ కొట్టిన సంపత్‌ నంది..

KCR Films & Sree Maha Vishnu Movies Film Launched Starring @SandeepMadhav_ @CatherineTresa1 #AshokTeja Of #OdelaRailwayStation Directs The Film. @IamSampathNandi Kick Started The Proceedings With The Clap 🎬 . pic.twitter.com/jDrFUAmdXC

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) July 27, 2023