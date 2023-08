August 14, 2023 / 12:30 PM IST

Gangs of Godavari | విశ్వక్‌సేన్‌ (Vishwak Sen) కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి’ (Gangs of Godavari). రౌడీ ఫెలో, ఛల్ మోహన్‌రంగ వంటి సినిమాలు తీసిన కృష్ణ చైతన్య (Krishna Chaitanya) ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇక ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తో పాటు, గ్లింప్స్ వీడియో మూవీపై క్యూరియాసిటీని పెంచాయి. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి నుంచి ‘సుట్టంలా సూసి’ అనే ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ రొమాంటిక్ సాంగ్‌ను ఆగ‌ష్టు 16న విడుదల చేయనున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ‘గోదావరి రొమాంటిక్ జలాల్లో తడిసి ముద్దయ్యే సమయం ఇది’ అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా కొత్త పోస్టర్‌ను చిత్ర‌బృందం విడుదల చేసింది.

సితారా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ (Seethara Entertainaments), శ్రీకర స్టూడియోస్‌ (Srikara Studios), ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండ‌గా.. డిసెంబర్‌లో ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఈ సినిమాకు యువన్‌ శంకర్‌ రాజా (Yuvan Shanker Raja) సంగీతం అందించనున్నారు.

It’s time to soak in the romantic waters of Godavari! 🌊❤️#SuttamlaSoosi from #GangsofGodavari, out on 16th August! 🫶

A @thisisysr magical melody 🎶 🎹@VishwakSenActor @iamnehashetty @yoursanjali #KrishnaChaitanya @vamsi84 @SitharaEnts @Fortune4Cinemas @adityamusic pic.twitter.com/cOSp229sVE

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) August 14, 2023