June 19, 2023 / 11:58 AM IST

Sakshi Vaidya | రెండు నెలల క్రితం విడుదలైన ఏజెంట్ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది సాక్షీ వైద్య. నిజానికీ ఈ సినిమా టీజర్‌లో వైల్డ్‌ సాలే అనే డైలాగ్‌తో యూత్‌లో మంచి అటెన్షన్‌ క్రియేట్ చేసింది. ఏజెంట్‌ ఫలితం పక్కన పెడితే సాక్షీ నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఆమె పాత్రకు అంతగా స్కోప్‌ లేకపోయినా.. రోల్‌కు తగ్గట్టు ది బెస్ట్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌ ఇచ్చింది. ఇక ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ వరుణ్‌తేజ్‌తో కలిసి గాండీవధారి అర్జున సినిమా చేస్తుంది. ఇక సోమవారం ఈ బ్యూటీ బర్త్‌డే సందర్భంగా మేకర్స్‌ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసారు.

వరుణ్‌తేజ్‌, సాక్షీ వైద్య రొమాంటిక్‌ మూడ్‌లో ఉన్న పోస్టర్‌ను మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు. ప్రవీణ్ సత్తారు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతుంది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్‌లు తప్పితే గ్లింప్స్‌లు గట్రా ఒక్కటి రాకపోయినా.. పలు మేకింగ్‌ వీడియోలు సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. గరుడవేగ లాంటి స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌తో ప్రవీణ్‌ ఈ సినిమా రూపొందిస్తున్న క్లారిటీ వచ్చేసింది.యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను శ్రీ వెంకటేశ్వరా సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవిఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. సహా నిర్మాతగా నాగబాబు వ్యవహరిస్తున్నాడు.

The pillar of love and support in ARJUN’s life ❤️‍🔥

Team #GandeevadhariArjuna wishes @sakshivaidya99 a very Happy Birthday ❤️#HBDSakshiVaidya ✨@IAmVarunTej @PraveenSattaru @MickeyJMeyer @BvsnP @SVCCofficial @jungleemusicSTH #GDAonAug25th pic.twitter.com/GMzNBkwqXy

— SVCC (@SVCCofficial) June 19, 2023