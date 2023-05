May 10, 2023 / 07:13 AM IST

Shankar | ఇండియా గర్వించదగ్గ దర్శకులలో శంకర్‌ ఒకడు. పోస్టర్‌పై ఆయన పేరు కనబడితే చాలు జనాలు థియేటర్‌లకు పరుగులు పెడుతుంటారు. ఆయన పేరుతో కోట్లల్లో బిజినెస్‌ జరుగుతుంది. సమాజంలోని లోపాల్ని అడ్రెస్‌ చేస్తూనే కమర్షియల్ కోణంలో సినిమాలను తెరకెక్కించడం ఆయనకే చెల్లుతుంది. ఓ వైపు సోషల్‌ మెసేజ్‌ ఇస్తూనే మరోవైపు కావలిసినంత ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందిస్తాడు. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో శంకర్‌ కాస్త డల్‌ అయ్యాడు. ఆయన సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆడటం లేదు. పైగా ప్రేక్షకులు కూడా శంకర్‌ సినిమాలను బోర్‌గా ఫీలవుతున్నారు.

ముఖ్యంగా రోబో తర్వాత శంకర్‌ నుంచి వచ్చిన సినిమాలేవి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయాయి. ప్రస్తుతం శంకర్‌ గేమ్‌ చేంజర్‌తో పాటు భారతీయుడు-2 సినిమాలను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. కాగా హీరోలు ఏకకాలంలో రెండు, మూడు సినిమాలు చేయడం సర్వసాధరణమే. కానీ దర్శకులు ఏకకాలంలో రెండు సినిమాలు చేయడం అనేది అరుదుగా వింటుంటాం. అది కూడా శంకర్‌ లాంటి ఒక విజనరీ డైరెక్టర్‌ రెండు భారీ ప్రాజెక్ట్‌లు చేయడం అంటే విశేషం అనే చెప్పాలి. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా శంకర్‌ గేమ్‌ చేంజర్‌ క్లైమాక్స్‌ను పూర్తి చేసినట్లు చెప్పాడు. అంతేకాకుండా తన ఫోకస్‌ను ఇప్పుడు భారతీయుడు-2కు షిప్ట్‌ చేసినట్లు చెప్పాడు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ట్వీట్ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది.

ఇక గేమ్‌ చేంజర్‌ విషయానికొస్తే.. పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో రామ్‌చరణ్‌ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. చరణ్‌కు జోడీగా కియారా అద్వాణీ, అంజలీలు నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టైటిల్ గ్లింప్స్, చరణ్‌ పోస్టర్‌లు మెగా అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక త్వరలో పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు స్టార్ట్‌ చేయనున్న ఈ సినిమా ఈ ఏడాది చివర్లో గానీ, వచ్చ ఏడాది ప్రథమార్థంలో కానీ విడుదల కానుంది. థమన్‌ స్వరాలందిస్తున్న ఈ సినిమాను శ్రీవెంకటేశ్వరా క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై దిల్‌రాజు అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు.

Wrapped up #GameChanger ‘s electrifying climax today! Focus shift to #Indian2 ‘s silver bullet sequence from tomorrow! pic.twitter.com/HDUShMzNet

— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) May 9, 2023