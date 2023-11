November 23, 2023 / 07:30 PM IST

Fukrey 3 Trailer | బాలీవుడ్‌లో వ‌చ్చిన పాపుల‌ర్ కామెడీ చిత్రాలలో ఫుక్రే (Fukrey) ఒక‌టి. ఇప్పటికే రెండు భాగాలుగా వచ్చి బాలీవుడ్‌లో హిట్ కొట్టిన ఈ మూవీ తాజాగా మూడో భాగం ఫుక్రే 3 అంటూ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. సెప్టెంబ‌ర్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలై మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఫస్ట్‌ డే నుంచే పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రం వరల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.130 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఇక థియేటర్‌లో అల‌రించిన ఈ సినిమా తాజాగా ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని ప్రైమ్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా రాసుకోచ్చింది. ఇక మొద‌టి రెండు పార్ట్‌ల‌లో లీడ్ రోల్స్ చేసిన రిచా చద్దా (Richa Chadda), పుల్కిత్‌ సామ్రాట్‌ (Pulikit Samrat), వరుణ్‌ శర్మ (Varun Sharma), పంకజ్‌ త్రిపాఠి (Pankaj tripati) ఈ చిత్రంలో కూడా ప్ర‌ధాన పాత్రలు పోషించారు.

mischief, chaos, unexpected twists and laughter — fukras are here 😎#Fukrey3OnPrime, watch nowhttps://t.co/fflHiwbjCk pic.twitter.com/CxbsscDGIY

