War 2 | హృతిక్‌ రోషన్, తారక్‌ వార్‌ 2లో ఫీ మేల్‌ స్పై కామియో ఉండబోతుందా..?

War 2 | బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో హృతిక్‌ రోషన్ (Hrithik Roshan), టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా వార్‌ 2 (War 2). YRF Spy Universe బ్యానర్‌లో స్టార్ డైరెక్టర్‌ అయాన్‌ ముఖర్జీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం హృతిక్‌ రోషన్‌, టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ కాంబోలో రిలీజైన వార్‌కు సీక్వెల్‌గా వస్తోంది. స్పై జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ మూవీలో ఫీ మేల్ స్పై క్యారెక్టర్‌ ఉండబోతుందట. ఈ పాత్రలో బాలీవుడ్ నటి అలియా భట్‌ మెరునుందని బీటౌన్‌ సర్కిల్‌లో జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది.

ఇదే నిజమైతే ఈ బ్యానర్‌లో వస్తోన్న తొలి ఫీ మేల్ స్పై ఫిలిమ్‌గా నిలువనుందట. మరి దీనిపై రాబోయే రోజుల్లో ఏదైనా అప్‌డేట్ వస్తుందేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. కొన్ని రోజుల క్రితం వార్‌ 2 షూటింగ్‌ స్పెయిన్‌లో నిర్వహించినట్టు విజువల్స్‌ బయటకు వచ్చాయని తెలిసిందే. యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌కు సంబంధించిన స్టిల్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. వార్‌ 2లో తారక్‌ నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉండే పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడని ఇప్పటికే నెట్టింట ఓ వార్త హల్ చల్ చేస్తోంది. ధూమ్‌ సిరీస్‌లో విలన్‌ పాత్రలలాగే సూపర్ స్టైలిష్‌గా తారక్‌ పాత్ర ఉండబోతుందని తెలుస్తోండగా.. దీనిపై మేకర్స్‌ నుంచి అధికారికంగా ఏదైనా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది‌.

ఈ మూవీని 2025 ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. వార్‌ 2 YRF Spy Universeలో ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై, వార్‌, పఠాన్‌, టైగర్‌ 3 సినిమాల తర్వాత వస్తున్న ఆరో ప్రాజెక్టు కావడం విశేషం. ఇప్పటివరకు వచ్చిన సినిమాలన్నింటి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించాయి. వార్‌ 2 గ్లింప్స్‌ ప్రేక్షకులను థ్రిల్‌కు గురి చేస్తుంది.

