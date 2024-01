Family Star Release Time Fixed Official Update On The Way

Family Star | విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ స్టార్‌గా సందడి చేసే టైం ఫిక్స్‌..!

January 26, 2024 / 11:10 AM IST

Family Star | టాలీవుడ్‌, కోలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌లో సూపర్ ఫాలోయింగ్‌ ఉన్న తెలుగు హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda). క్లాస్‌, మాస్‌, యాక్షన్‌, ఫ్యామిలీ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌.. ఇలా అన్ని జోనర్లలో సినిమాలు చేస్తూ మూవీ లవర్స్‌కు వినోదాన్ని అందిస్తున్న ఈ క్రేజీ హీరో ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star)లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. గీతగోవిందం లాంటి సినిమాతో ఇండస్ట్రీ రికార్డులు బద్దలు కొట్టి టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచిన పరశురాం పేట్ల (Parasuram) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

VD13గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్‌ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే టైటిల్‌ లుక్‌ను షేర్ చేస్తూ లాంఛ్ చేసిన ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. ఏప్రిల్ 5న ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయాలని నిర్ణయించగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావడమే తరువాయి అని ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్ సమాచారం.

లైన్‌లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్‌మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్‌ ఘోష్‌ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్‌లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా.. పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ..? కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ టీజర్‌లో మ్యాన్లీగా చెబుతున్న మాస్‌ డైలాగ్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌లో వస్తున్న 54వ ప్రాజెక్ట్‌.

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ లుక్ వైరల్..

Aaaaaand….We join the madness !!! 😄 Here is our official poster for the hottest statement this year!🔥#Airanevanchalaenti#FamilyStar pic.twitter.com/btkdoRyBuC — Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) October 26, 2023

ఫ్యామిలీ స్టార్‌ గ్లింప్స్..

VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

