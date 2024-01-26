Family Star | టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, బాలీవుడ్లో సూపర్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న తెలుగు హీరోల్లో టాప్లో ఉంటాడు విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda). క్లాస్, మాస్, యాక్షన్, ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్.. ఇలా అన్ని జోనర్లలో సినిమాలు చేస్తూ మూవీ లవర్స్కు వినోదాన్ని అందిస్తున్న ఈ క్రేజీ హీరో ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ స్టార్ (Family Star)లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. గీతగోవిందం లాంటి సినిమాతో ఇండస్ట్రీ రికార్డులు బద్దలు కొట్టి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచిన పరశురాం పేట్ల (Parasuram) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.
VD13గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్ ఠాకూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. మేకర్స్ ఇప్పటికే టైటిల్ లుక్ను షేర్ చేస్తూ లాంఛ్ చేసిన ఫ్యామిలీ స్టార్ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్. ఏప్రిల్ 5న ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల చేయాలని నిర్ణయించగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావడమే తరువాయి అని ఫిలింనగర్ సర్కిల్ సమాచారం.
లైన్లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్ ఘోష్ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా.. పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ..? కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ టీజర్లో మ్యాన్లీగా చెబుతున్న మాస్ డైలాగ్స్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్లో వస్తున్న 54వ ప్రాజెక్ట్.
Confirmed ✅ #FamilyStar in Cinemas from April 05.
Official announcement loading 🔜🔥#VijayDeverakonda
— Official CinemaUpdates (@OCinemaupdates) January 26, 2024
Team #FamilyStar celebrates the Captain of the Ship @ParasuramPetla birthday ♥️
He’s going to bring lots of entertainment to your screens soon 🔥@TheDeverakonda @Mrunal0801 #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official @TSeries @tseriessouth#HBDParasuramPetla pic.twitter.com/lGV93uCmc0
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 25, 2023
ఫ్యామిలీ స్టార్ లుక్ వైరల్..
From our family to yours, Happy Diwali.
To extend the festivities beyond this holiday season, first single of #FamilyStar is coming very soon.@TheDeverakonda @Mrunal0801 @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official @TSeries @tseriessouth pic.twitter.com/X2j3esalli
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) November 12, 2023
Aaaaaand….We join the madness !!! 😄
Here is our official poster for the hottest statement this year!🔥#Airanevanchalaenti#FamilyStar pic.twitter.com/btkdoRyBuC
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) October 26, 2023
ఫ్యామిలీ స్టార్ గ్లింప్స్..
VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..
The much awaited collaboration of THE #VijayDeverakonda, @parasurampetla, & @svc_official’s #VD13 is officially launched today.
The talented @mrunal0801 joins the stellar cast.
Shoot begins soon.#SVC54@Thedeverakonda#KUMohanan @GopiSundarOffl #VasuVarma #DilRaju #Shirish pic.twitter.com/ZzOfigIvme
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) June 14, 2023
The shoot of our #VD13 #SVC54 kick started today!🤩
Promising you a perfect entertainer for Sankranthi 2024.❤️🔥@TheDeverakonda #MrunalThakur @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official pic.twitter.com/wEBkpqDROv
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 15, 2023