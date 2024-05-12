Apps:
Follow us on:
Home Cinema Crazy Talk Vijay Deverakonda Dual Role In Vd14

Vijay Deverakonda | డ్యుయల్‌ రోల్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ.. క్రేజీ టాక్‌లో నిజమెంత..?

Vijay Deverakonda | టాలీవుడ్‌ స్టార్ యాక్టర్ విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) రీసెంట్‌గా తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల అప్‌డేట్స్ అందించాడని తెలిసిందే. ఈ ఫ్యామిలీ స్టార్‌ హీరో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌లో నటిస్తున్న సినిమా VD14. టాక్సీవాలా ఫేం రాహుల్‌ సంకీర్త్యన్‌ మూవీని డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఇతిహాసాలు రాయలేదు.. అవి హీరోల రక్తంలో ఇమిడిపోయాయి.. అంటూ మేకర్స్‌ షేర్ చేసిన లుక్‌ ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Vijay Deverakonda | డ్యుయల్‌ రోల్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ.. క్రేజీ టాక్‌లో నిజమెంత..?

Vijay Deverakonda | టాలీవుడ్‌ స్టార్ యాక్టర్ విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) రీసెంట్‌గా తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల అప్‌డేట్స్ అందించాడని తెలిసిందే. ఈ ఫ్యామిలీ స్టార్‌ హీరో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌లో నటిస్తున్న సినిమా VD14. టాక్సీవాలా ఫేం రాహుల్‌ సంకీర్త్యన్‌ ఈ మూవీని డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఇతిహాసాలు రాయలేదు.. అవి హీరోల రక్తంలో ఇమిడిపోయాయి.. అంటూ మేకర్స్‌ షేర్ చేసిన లుక్‌ ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌లో క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ మూవీలో విజయ్‌ దేవరకొండ డ్యుయల్ రోల్‌లో కనిపించబోతున్నాడన్న వార్త ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.
ఈ పాత్రల్లో ఒకటి ..యుద్దవీరుడిగా కనిపించనున్నాడట. ప్రస్తుతానికి దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ.. ఈ న్యూస్‌ను మాత్రం తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అభిమానులు.

బీటలు వారిన నేలపై గుర్రపు స్వారీ చేస్తున్న ఓ లెజెండ్‌ కథను సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై చూపించబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 1854-1878 మధ్యకాలంలో సాగే కథతో సినిమా రాబోతున్నట్టు ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌తో తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఇంతకీ విజయ్‌ దేవరకొండ పోషించబోతున్న ఆ లెజెండ్‌ పాత్ర ఎవరిదన్న దానిపై సస్పెన్స్‌ నెలకొంది. సినిమాలో ఎవరి ఇతిహాస గాధను చూపించబోతున్నారనే దానిపై మేకర్స్‌ రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు.

విజయ్‌ దేవరకొండ మరోవైపు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో కాప్ డ్రామా వీడీ 12 (VD12)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ వైజాగ్‌లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. దీంతోపాటు రవికిరణ్‌ కోలా డైరెక్షన్‌లో కూడా సినిమా చేస్తున్నాడు.

 

VD14 లుక్‌ వైరల్..

 

బర్త్‌ డే విషెస్‌ ..

 

 

ట్రెండింగ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ నయా స్టిల్స్‌..

Read Today's Latest Cinema News and Telugu News

RELATED ARTICLES

తాజా వార్తలు

ట్రెండింగ్ వార్తలు