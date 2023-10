October 26, 2023 / 06:22 PM IST

Captain Miller | కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీకి అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి. ధనుష్‌ను ఇదివరకెన్నడూ చూడని విధంగా సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై చూపించబోతున్నట్టు రషెస్‌ చెబుతున్నాయి. డిసెంబర్‌ 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

కాగా ఈ సినిమా కోసం ధనుష్‌కు స్టైలిష్‌గా పనిచేస్తున్న దేవ్‌శక్తివేళ్‌ (DevShakthivel) కామెంట్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. Mayakkam Enna టైంలో నన్ను సంప్రదించిన తొలి సెలబ్రిటీ ధనుష్‌ సార్‌. నా 12 ఏండ్ల వర్కింగ్ కెరీర్‌లో ఇప్పటికీ నాపై అపారమైన నమ్మకముంచారు. ఆయనతో బాండింగ్‌ కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రతీ ఒక్కరు నన్ను ధనుష్‌ స్టైలిష్‌ అని పిలుస్తుంటారు.. అలా పిలువడం నాకు చాలా ఇష్టమంటూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది దేవ్‌శక్తివేళ్‌. D50లో కూడా ధనుష్‌ కిల్లింగ్‌ లుక్‌లో కనిపించబోతున్నాడు. కెప్టెన్ మిల్లర్‌ నుంచి D50 లుక్‌లోకి మారిన విధానం షాక్‌కు గురిచేస్తుందని చెప్పుకొచ్చింది. ఇప్పుడీ కామెంట్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టీజర్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ మూవీలో కోలీవుడ్ భామ ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. విప్లవయోధుడు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ స్పూర్తితో వస్తోన్న ఈ మూవీలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ (Shivarajkumar), టాలీవుడ్ నటుడు సందీప్‌ కిషన్‌, నివేదితా సతీశ్‌, అమెరికన్‌ యాక్టర్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫేం ఎడ్వర్డ్‌ సొన్నెన్‌బ్లిక్ ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ను సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ తెరకెక్కిస్తోంది. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ లుక్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

దేవ్‌శక్తివేళ్‌ కామెంట్స్‌..

Dhanush sir is the first celebrity person who approached me during #MayakkamEnna , almost 12 yrs of work, still he had belief in me & that bond continuous. Everyone call me as a Dhanush stylist & I loved it .

