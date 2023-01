Amigos | అమిగోస్ నుంచి ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి.. కానీ వీడియో సాంగ్‌

January 31, 2023 / 05:25 PM IST

Amigos | నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam)‌ త్వరలోనే అమిగోస్ (Amigos) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో కన్నడ భామ ఆషికా రంగనాథ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కాగా అమిగోస్ లో బాలకృష్ణ నటించిన ధర్మక్షేత్రం సినిమాలోని సూపర్ హిట్‌సాంగ్‌ ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి.. కానీ పాటను రీమిక్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలై సాంగ్ ప్రోమో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్.

ఈ పాటను దివంగత లెజెండరీ రైటర్‌ వేటూరి సుందరరామ మ్మూర్తి రాశారు. ఒరిజినల్ వెర్షన్‌కు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా మరింత కలర్‌ఫుల్‌గా, ఈ మెలోడీ ట్రాక్‌ ఉండబోతుందని లిరికల్ వీడియోతో అర్థమవుతుంది. ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ను ఎస్పీ బాలు పాడగా.. రీమిక్స్ సాంగ్‌ను ఆయన కుమారుడు ఎస్పీ చరణ్‌ పాడారు. సమీరా భరద్వాజ్‌ ఫీ మేల్ వెర్షన్‌ను పాడింది.

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి.. కానీ మెలోడీ సాంగ్‌

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కుతోన్న అమిగోస్‌ ఫిబ్రవరి 10న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కల్యాణ్‌ రామ్ టీం ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటికే విడుదలైన అమిగోస్ టీజర్‌, యెక యెక సాంగ్‌ కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

Evergreen Romantic Melody is here❤️#EnnoRatrulosthayi Full Video Song from #Amigos out now 🕺💃

– https://t.co/foMaW1GPNB#AmigosOnFeb10th @NANDAMURIKALYAN @AshikaRanganath @RajendraReddy_ @GhibranOfficial #SriVeturi #SpbCharan #SameeraBharadwaj @adityamusic pic.twitter.com/ouc4OQHVmI

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 31, 2023