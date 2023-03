March 20, 2023 / 08:26 PM IST

టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో అఖిల్ అక్కినేని (Akhil Akkineni) టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ఏజెంట్ (Agent). యాక్షన్ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సురేంద‌ర్ రెడ్డి (Surender reddy) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మోడల్‌ సాక్షి వైద్య (Sakshi vaidya) హీరోయిన్‌గా సిల్వర్ స్క్రీన్‌కు పరిచయమవుతుంది. కాగా ఏజెంట్‌ నుంచి మళ్లీ మళ్లీ నువ్వే సాంగ్‌ లిరికల్ వీడియోను ఇప్పటికే మేకర్స్ విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

తాజాగా మరో సాంగ్‌ ఏందే ఏందే (Endhe Endhe Lyrical) అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. మార్చి 22న ఏందే ఏందే సాంగ్‌ ప్రోమోను లాంఛ్ చేయనుండగా.. ఫుల్ సాంగ్‌ను మార్చి 24న విడుదల చేయనున్నారు. ఏజెంట్‌ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, సురేందర్‌ 2 సినిమా బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి వక్కంతం వంశీ కథనందిస్తుండగా.. ఏప్రిల్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఈ చిత్రంలో మ‌ల‌యాళ‌ స్టార్ హీరో మమ్ముట్టి కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా.. ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, పోసాని కృష్ణమురళి ఇత‌ర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఏజెంట్‌ టీజ‌ర్‌తో సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేశాడు సురేందర్‌ రెడ్డి. ఈ స్టార్ డైరెక్టర్‌ సైరా తర్వాత చేస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

Marching on to the next Musical Mission of #AGENT with second single 🎶#EndheEndhe Song Promo on March 22nd😍

Full Song Launch on March 24th ❤️#AGENTonApril28th@AkhilAkkineni8 @DirSurender @sakshivaidya99 @hiphoptamizha @AnilSunkara1 @S2C_Offl @LahariMusic @TSeries pic.twitter.com/je9iPLBhX1

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) March 20, 2023