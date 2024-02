February 29, 2024 / 11:25 AM IST

Eagle Movie | టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘ఈగల్‌’. ఈ సినిమాకు కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వ‌హించ‌గా.. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఫిబ్ర‌వరి 9న ప్రేక్ష‌కుల మందుకు వ‌చ్చి మంచి విజ‌యం అందుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ చిత్రం రూ.50 కోట్లకు పైగా గ్రాస్‌ వసూలు చేసింది. ఇక ఇన్నిరోజులు థియేటర్‌లో రచ్చ లేపిన ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమ‌య్యింది.

తాజాగా ఈ చిత్రం రెండు ఓటీటీల్లోకి రాబోతుంది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక‌లు అమెజాన్ ప్రైమ్‌తో పాటు తెలుగు ఓటీటీ ఈటీవి విన్ వేదిక‌గా ఈ సినిమా మార్చి 01 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ఈ మూవీలో అనుపమపరమేశ్వరన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించ‌గా.. కావ్య థాపర్, నవదీప్‌, శ్రీనివాస్ అవసరాల, మధుబాల ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. ‘ఈగల్‌’.. సహదేవ్‌వర్మ(రవితేజ) నడుపుతున్న ఓ సీక్రెట్ నెట్‌వర్క్‌. అటు పోలీసులకూ, ఇటు నక్సలైట్లు, తీవ్రవాదులతోపాటు ఇతర దేశాలకు చెందిన కొందరు వ్యక్తులకు కూడా ఈ ‘ఈగల్‌’ ఓ లక్ష్యంగా ఉంటుంది. చిత్తూరుజిల్లా తలకోన అడవుల్లోని ఓ దూది మిల్లుతోపాటు, పోలెండ్‌లో కూడా సహదేవ్‌వర్మ నడుపుతున్న ‘ఈగల్‌’ యాక్టివిటీస్‌ బహిర్గతమవుతుంటాయి. ఈ వ్యవహారంపై జర్నలిస్ట్‌ నళిని రాసిన ఓ కథనంతో ఈ కథ మొదలవుతుంది. అది చిన్న కథనమే అయినా.. దేశంలో పెను ప్రకంపనాలకు దారితీస్తుంది. కారణం ఆ కథనం ‘ఈగల్‌’కి చెందినది కావడమే. అసలు ఈ సహదేవ్‌ వర్మ ఎవరు? ఈగల్‌ నెట్‌వర్క్‌ టార్గెట్‌ ఏంటి? తలకోన అడవులకూ ‘ఈగల్‌’కు గల సంబంధమేంటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే మిగతా కథ.

