OG Movie | రీసెంట్‌గా బ్రో సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్‌ హిట్టందుకున్నాడు టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌. ఆయన నుంచి వస్తున్న మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఓజీ (OG). ర‌న్ రాజా ర‌న్‌, సాహో చిత్రాల‌ ఫేం సుజిత్ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటుంది. ఇక ఈ సినిమాను డీవీవీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా చేతులు మారిన‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. ఈ సినిమాను డీవీవీ సంస్థ‌ భారీ మొత్తానికి పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి అప్ప‌గించిన‌ట్లు కథనాలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ వార్త‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారాయి. ఫ్యాన్స్ నిజ‌మే అనుకోని షేర్ చేయ‌డం మొద‌లుపెట్టారు.

అయితే ఈ వార్త‌ల‌పై తాజాగా డీవీవీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. “ఓజీ మాదే… ఓజీ ఎప్పటికీ మాదే” అంటూ చిత్ర బృందం రాసుకోచ్చింది. ఓజీ చిత్రం ఎలా ఉండబోతుంద‌నే విష‌యంలో తమకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉందని. మేము దాని దిశగా ముందుకు సాగుతున్నాము. పవన్ కల్యాణ్ కు ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతలు. “చిరుత బాగా ఆకలి మీద ఉంది… ఒక్కసారి వేటకు వచ్చిందంటే ఇంకేమీ మిగలదు” అంటూ డీవీవీ ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ రాసుకోచ్చింది.

#OG is ours… #OG will be forever ours…❤️🔥

We have full clarity on how Pawan Kalyan garu’s film will unfold. We are progressing towards it. Always thankful to him.

The hunger will be for a longer time, but the Cheetah hunt will leave nothing behind. 🤗 #TheyCallHimOG pic.twitter.com/KgSZFIeI27

