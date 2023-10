October 2, 2023 / 12:59 PM IST

Thalaivar 170 | తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) జైలర్‌ సక్సెస్‌ను పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. వీటిలో ఒకటి జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న తలైవా 170 (Thalaivar 170). ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions) బ్యానర్‌పై సుబాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

కాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌తో మూవీ లవర్స్‌ ముందుకొచ్చారు మేకర్స్‌. ఇందులో దుషారా విజయన్ (Dushara Vijayan) కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. టీంలోకి ఆమెకు స్వాగతం పలుకుతున్నట్టు తెలియజేస్తూ ఓ స్టిల్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్. ఇప్పుడీ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ దుషారా విజయన్‌ ఇందులో ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించబోతుందనేది తెలియాల్సి ఉంది. తాజా టాక్‌ ప్రకారం తలైవా 170 ప్రాజెక్ట్‌ 2024లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

జైభీమ్‌ లాంటి సామాజిక సందేశాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన జ్ఞానవేళ్‌ మరి సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ను సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎలాంటి పాత్రలో చూపించబోతున్నాడన్నది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ క్రేజీ మూవీలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్, కోలీవుడ్ బ్యూటీ మంజువారియర్ కీ రోల్స్‌లో నటించబోతున్నారని వార్తలు వస్తుండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. రజినీకాంత్‌ మరోవైపు తలైవా 171 (Thalaivar 171)కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు. స్టార్ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (lokesh-kanagaraj) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించబోతున్నాడు.

