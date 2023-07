July 28, 2023 / 03:16 PM IST

Lucky Bhaskhar | గత కొన్ని సినిమాల నుంచి దుల్కర్‌ తెలుగు మార్కెట్‌పై మంచి పట్టు సారిస్తున్నాడు. ఒకే బంగారం, మహానటి, కనులు కనులు దోచాయంటే సినిమాలు దుల్కర్‌ను తెలుగు ప్రేక్షకులను బాగా దగ్గర చేసింది. గతేడాది వచ్చిన సీతారామంతో క్రేజ్‌తో పాటు తిరుగులేని మార్కెట్‌ సైతం ఏర్పడింది. స్ట్రెయిట్‌ తెలుగు సినిమాతో ఏకంగా తొంభై కోట్ల రేంజ్‌ కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టాడంటే మాములు విషయం కాదు. ప్రస్తుతం తెలుగు మిడ్‌ రేంజ్‌ హీరోలకున్నంత మార్కెట్‌ దుల్కర్‌కు ఉంది. ఇక తెలుగు దర్శక, నిర్మాతలు సైతం దుల్కర్‌తో ఏరి కోరి సినిమాలు చేస్తున్నారు. అందులో వెంకీ అట్లూరి ఒకడు.

సార్‌తో ధనుష్‌కు తెలుగులో వంద కోట్ల బొమ్మనిచ్చిన వెంకీ ఇప్పుడు దుల్కర్‌తో సినిమా చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ రిలీజైంది. దుల్కర్‌ హాఫ్‌ ఫేస్‌ను కరెన్సీ నోట్‌తో కప్పేసి ఇంట్రెస్టింగ్‌గా పోస్టర్‌ను రిజైన్‌ చేశారు. ఈ సినిమాకు లక్కీ భాస్కర్‌ పేరును ప్రకటించారు. పోస్టర్‌ చూస్తుంటే డబ్బు నేపథ్యంలో సినిమా తెరకెక్కనున్నట్లు తెలుస్తుంది. జీవి ప్రకాష్ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను సితార, ఫ్యార్చ్యూన్‌ ఫోర్, శ్రీకర స్టూడీయోస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

Presenting to you #LuckyBaskhar – Embark on a Captivating Journey, The Unraveling Triumphs of an Ordinary Man! 📈🎬#VenkyAtluri @gvprakash @vamsi84 @Banglan16034849 @NavinNooli #SaiSoujanya @sitharaents @Fortune4Cinemas #SrikaraStudios pic.twitter.com/NwNaZ9NAwC

— Dulquer Salmaan (@dulQuer) July 28, 2023