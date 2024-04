Dulquer Salmaan Lucky Baskhar Teaser Out Now

Lucky Baskhar | అతడు కామన్‌ మిడిల్‌ క్లాస్ మ్యాన్‌.. ఆసక్తికరంగా దుల్కర్ సల్మాన్‌ లక్కీ భాస్కర్‌ టీజర్‌

Lucky Baskhar| మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) నటిస్తున్న చిత్రం ‘లక్కీ భాస్కర్‌’ (Lucky Baskhar). ఈ మూవీ టీజర్‌ను తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో లాంఛ్ చేశారు. అతడొక సాధారణ వ్యక్తి. సాధారణ భారతీయ మధ్యతరగతి వ్యక్తి.. నమ్మదగిన వ్యక్తి.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌తో షురూ అయింది టీజర్‌.

April 11, 2024 / 04:31 PM IST

Lucky Baskhar| మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) నటిస్తున్న చిత్రం ‘లక్కీ భాస్కర్‌’ (Lucky Baskhar). మీనాక్షి చౌదరి (Meenakshi Chowdary) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్ ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం ఈ మూవీ టీజర్‌ను తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో లాంఛ్ చేశారు. అతడొక సాధారణ వ్యక్తి. సాధారణ భారతీయ మధ్యతరగతి వ్యక్తి.. నమ్మదగిన వ్యక్తి.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌తో షురూ అయింది టీజర్‌.

ఇందులో దుల్కర్ సల్మాన్‌ బ్యాంక్ ఉద్యోగిగా కనిపించబోతున్నాడు. ఒక సాధారణ బ్యాంక్ ఉద్యోగి ఖాతాలో ఇంత డబ్బా.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. మధ్యతరగతి బ్యాంక్ ఉద్యోగి ఖాతాలోకి అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేది సస్పెన్స్‌లో పెడుతూ కట్ చేసిన టీజర్‌ ఆసక్తిని పెంచుతోంది.ఇందులో మీనాక్షి చౌదరి సుమతి పాత్రలో కనిపించనుంది.

లక్కీ భాస్కర్ ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ ప్రపంచం చాలా సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ తో ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో హింట్ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్. ఇప్పటికే దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ జనాల మధ్య నుంచి నడుచుకుంటూ ఎవరికోసమో చూస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్‌ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇటీవలే మొగల్తూరులోని పేరుపాలెం బీచ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో లక్కీ భాస్కర్ షూటింగ్‌ నిర్వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య నిర్మిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాష్‌ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

లక్కీ భాస్కర్‌ టీజర్‌…

లక్కీ భాస్కర్ టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌..

లక్కీ భాస్కర్‌ షూటింగ్ విజువల్స్‌..

మీనాక్షి చౌదరి ‘లక్కీ భాస్కర్’ లుక్‌..

Read Today's Latest Cinema Telugu News