August 24, 2023 / 01:35 PM IST

King Of Kotha | పాన్ ఇండియా స్టార్ యాక్టర్ దుల్కర్ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) నుంచి సినిమా వస్తుందంటే క్రేజ్‌తోపాటు అంచనాలు మామూలుగా ఉండవు. మెస్మరైజింగ్‌ యాక్టింగ్‌ స్టైల్‌తో అదరగొట్టే ఈ స్టార్ యాక్టర్ తాజాగా కింగ్‌ ఆఫ్ కొత్త (King Of Kotha) సినిమాతో నేడు (ఆగస్టు 24న) ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. కెరీర్‌లో తొలిసారి గ్యాంగ్‌ స్టర్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ సినిమాలో నటించాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, ట్రైలర్స్‌ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేశాయి.

ఈ చిత్రం దుల్కర్ సల్మాన్‌ అభిమానులకు కావాల్సిన మాస్ ఎంటర్‌టైనింగ్‌ ఎలిమెంట్స్‌ను అందిస్తున్నట్టు ట్రేడ్‌ పండితులు చెబుతున్నారు. కథపరంగా కొత్తదనం ఏమీ లేకున్నా.. మేకింగ్‌ స్టైల్‌, ప్రజెంటేషన్‌, షబీర్‌, నైలా అద్భుతమైన యాక్టింగ్‌ ఈ చిత్రాన్ని పైసా వసూల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా మార్చేశాయని అంచనా వేస్తున్నారు. కింగ్ ఆఫ్ కొత్త పక్కా బాక్సాఫీస్‌ విన్నర్‌గా నిలువడం ఖాయమంటున్నారు.

అభిలాష్‌ జోషి దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ను పక్కా మాస్ అవతార్‌లో చూపించడంలో సక్సెస్‌ అయ్యాడని అంటున్నారు సినీ జనాలు. ఇక బీజీఎం లెవల్‌ సినిమా స్థాయిని మరింత పెంచినట్టు ట్రేడ్ సర్కిల్ టాక్‌. ఇదిలా ఉంటే కింగ్ ఆఫ్ కొత్త బాక్సాఫీస్‌ కలెక్షన్ల అప్‌డేట్‌ రావాల్సింది. గ్యాంగ్ స్టర్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో కోలీవుడ్ భామ ఐశ్వర్య లక్ష్మి (Aishwarya Lekshmi) లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. ప్రసన్న, నైలా ఉషా, చెంబన్ వినోద్‌, గోకుల్ సురేశ్‌, షమ్మీ తిలకన్‌, శాంతి కృష్ణ, వడా చెన్నై శరన్‌, అనిఖా సురేంద్రన్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

ఈ మూవీని వేఫరెర్‌ ఫిలిమ్స్-జీ స్టూడియోస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి. ఈ మూవీకి షాన్ రెహ్మాన్‌, జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందించారు. మరోవైపు దుల్కర్ సల్మాన్‌ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్‌ గన్స్ అండ్ గులాబ్స్‌ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

కింగ్‌ ఆఫ్ కొత్త ట్రైలర్‌..

గన్స్ అండ్ గులాబ్స్‌ ట్రైలర్‌..

ట్రెండింగ్‌లో కింగ్‌ ఆఫ్ కొత్త లుక్‌..

#Kingofkoth the first Malayalam film, makes history by gracing New York Times Square billboards and promotions.❤️🤩 #KOK #KingOfKothaFromAUG24 #KingOfKothaOnAUG24 #KingOfKothaTelugu

#Kurup was the first mollywood movie to screen the trailer at Burj Khalifa.

Now #KingOfKotha will become the first mollywood movie to screen the trailer at Times Square🇺🇸 !!#DulquerSalmaan | #KingOfKothaOnAUG24 #KingOfKothaTelugu pic.twitter.com/f7tpsMzmDI

— SHR (@Sh4heer_) August 20, 2023