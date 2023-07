July 23, 2023 / 03:01 PM IST

Indian 2 | భారతీయ సినీ జనాలతోపాటు గ్లోబల్‌ మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ క్రేజీయెస్ట్‌ ఇండియన్‌ మూవీస్‌లో ఒకటి ఇండియన్ 2 (Indian 2). కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌-శంకర్‌(Shankar) కాంబోలో భారతీయుడుకు సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది.

భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు దశాబ్దాల క్రితమే హాలీవుడ్‌ టెక్నాలజీని పరిచయం చేసిన శంకర్ ఈ సారి హిస్టరీలో నిలిచిపోయే మరో క్రేజీ నిర్ణయం తీసుకున్నాడన్న వార్త ఇప్పుడు కోలీవుడ్ సర్కిల్‌లో ఆసక్తికరంగా మారింది. శంకర్‌ డీ-ఏజింగ్ టెక్నాలజీని డెవలప్‌ చేసే దిశగా లాస్‌ ఏంజెల్స్‌ నుంచి Lola VFX సాంకేతికతను తొలిసారి కోలీవుడ్‌కు పరిచయం చేయబోతున్నాడు. దీంతో శంకర్‌ ఉలగనాయగన్ కమల్‌ హాసన్‌ను సినిమాలో మరింత యూనిక్‌గా చూపించబోతున్నాడని అర్థమవుతోంది.

అంతేకాదు ఇండియన్‌ తెలుగు, తమిళంతోపాటు ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో విడుదల కానుండగా.. అన్ని భాషల డిజిటల్‌ రైట్స్‌ను పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ రూ.220 కోట్లకు దక్కిచుకున్నట్టు కోలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం. మొత్తానికి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఈ కొత్త టెక్నాలజీ సినిమాను ఏ రేంజ్‌కు తీసుకెళ్లుందనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. బిగ్ స్క్రీన్‌పై మ్యాజిక్ చేసేందుకు రెడీగా ఉండే శంకర్ ఈ సారి ఇండియన్‌ 2 కోసం కొత్తగా ఎలాంటి మ్యాజిక్‌ చేయబోతున్నాడనేది తెలియాలంటే మరికొంతకాలం ఆగాల్సిందే.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suriyah) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, స‌ముద్రఖని ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇండియన్‌ 2 చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచేస్తూ.. మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.శంకర్‌ టీం ఇండియన్ 2 చిత్రానికి సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చెన్నై , లాస్‌ ఏంజెల్స్‌, తైవాన్‌, సౌతాఫ్రికా ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు. ఆయా లొకేషన్లలో సాంగ్స్‌తోపాటు హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ పర్వవేక్షణలో ఇంటెన్స్ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ ను షూట్ చేశారు.

#Indian2 All language Digital rights said to be acquired by Netflix for 220 Crs🤯🔥#KH233(HVinoth movie) has also bought by Netflix for 125Crs💥

Ulaganayagan #KamalHaasan setting New Records in Indian cinema 🤝 pic.twitter.com/VYdMdDkzq7

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 23, 2023