March 31, 2024 / 04:28 PM IST

Lal Salaam | ఐశ్వర్య రజినీకాంత్ డైరెక్షన్‌లో తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటించిన ప్రాజెక్ట్ లాల్ స‌లామ్‌ (Lal Salaam). విష్ణు విశాల్, విక్రాంత్ ఇత‌ర లీడ్ రోల్స్‌లో నటించారు. ఫిబ్రవరి 9న భారీ అంచనాల మధ్య గ్రాండ్‌గా రిలీజైన లాల్ సలామ్‌ (Lal Salaam) ఎవ‌రూ ఊహించని విధంగా ఫ్లాప్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది. తాజాగా ఓటీటీలోకి ఎప్పుడు వ‌స్తుంద‌నే దానిపై మ‌రో వార్త తెర‌పైకి వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రం ముందుగా వ‌చ్చిన వార్తల ప్ర‌కారం పాపుల‌ర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ప్రీమియ‌ర్ కావాల్సి ఉంది.

మార్చి 8న ఓటీటీలో లాల్ స‌లామ్ సంద‌డి చేస్తుందంటూ వార్త‌లు వచ్చాయి. అయితే ఆ త‌ర్వాత మార్చి 21న రాబోతుందంటూ మ‌రో అప్‌డేట్ తెర‌పైకి వ‌చ్చింది. అంత‌టితో ఆగ‌కుండా మ‌రికొన్ని పోర్ట‌ల్స్ ఈ చిత్రం మార్చి 29 అందుబాటులో ఉండ‌నుంద‌ని క‌థ‌నాలు రాశాయి. కానీ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు వ‌చ్చిన ఏ తేదీ కూడా క‌రెక్ట్ కాద‌ని తెలిసిపోతుంది. ఇక ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 12కు వ‌స్తుందంటూ న్యూస్ ఇండ‌స్ట్రీ స‌ర్కిల్ లో రౌండ‌ప్ చేస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే తేదీ మాత్రమే కాదు.. ముందుగా చెప్పిన నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో కాకుండా స‌న్ నెక్ట్స్ ఈ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్ కొనుగోలు చేసిందంటూ కొత్త అప్డేట్ రాగా.. దీనిపై అధికారిక ప్ర‌కట‌న మాత్రం రాలేదు. మ‌రి ఇంత‌కీ లాల్ స‌లామ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌పై నెల‌కొన్న డైలమాకు మేక‌ర్స్ ఎప్పుడు చెక్ పెడ‌తారో చూడాలి.

ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరణ్‌ నిర్మించగా.. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించాడు. ‘3’ మూవీతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఐశ్వర్య రజినీకాంత్‌. ఆ తర్వాత ‘వాయ్‌ రాజా వాయ్‌’, ‘సినిమా వీరన్‌’ సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసింది. చాలా కాలం తండ్రీకూతుళ్ల కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ చిత్రానికి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఫెయిల్యూర్ టాక్ రావ‌డంతో అభిమానులంతా నిరాశలో మునిగిపోయారు.

రజినీకాంత్‌ ప్రస్తుతం జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ దర్శకత్వంలో తలైవా 170 (Thalaivar 170) చేస్తుండ‌గా.. లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. మరోవైపు లోకేశ్ కనగరాజ్‌ డైరెక్షన్‌లో తలైవా 171లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

