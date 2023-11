November 8, 2023 / 07:02 PM IST

Captain Miller | కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. ఈ స్టార్ హీరో టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీ ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలో సందడి చేస్తుందా..? అని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు. వారి కోసం క్రేజీ వార్తను అందించారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని 2024 సంక్రాంతి/పొంగళ్‌ కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ నయా లుక్ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

ధనుష్‌ స్టైలిష్‌ గాగుల్స్‌, గుబురు గడ్డంతో కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ లుక్‌తో సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో కోలీవుడ్ భామ ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ (Shivarajkumar), టాలీవుడ్ యాక్టర్ సందీప్‌ కిషన్‌, నివేదితా సతీశ్‌, అమెరికన్‌ యాక్టర్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫేం ఎడ్వర్డ్‌ సొన్నెన్‌బ్లిక్ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విప్లవయోధుడు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ స్పూర్తితో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ మూడు పార్టులుగా రాబోతున్నట్టు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతుండగా.. రానున్న రోజుల్లో మేకర్స్ నుంచి ఏదైనా క్లారిటీ వస్తుందేమో చూడాలి. సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌లో వస్తోన్న కెప్టెన్‌ మిల్లర్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ లుక్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఆడియో రైట్స్‌ను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ సరిగమ దక్కించుకున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్‌ వచ్చిందని తెలిసిందే.

విడుదలపై సస్పెన్స్‌కు తెర..

The much awaited #CAPTAINMILLER is all set for a grand Release this PONGAL / SANKRANTI 2024 #CaptainMillerFromPongal#CaptainMillerFromSankranti @dhanushkraja @ArunMatheswaran @NimmaShivanna @sundeepkishan @gvprakash @priyankaamohan @SathyaJyothi pic.twitter.com/mO8aabkVaE

