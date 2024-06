June 10, 2024 / 02:22 PM IST

Thangalaan | తమిళ ప్రేక్షకులతోపాటు టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ సినీ జనాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్‌ ఎవెయిటెడ్‌ సినిమాలు కంగువ (Kanguva), తంగలాన్ (Thangalaan). జూన్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కంగువ దీపావళి కానుకగా విడుదల కానుందని వార్తలు వస్తుండగా.. క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ రెండు సినిమాలు స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారని తెలిసిందే. స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్‌కు సీఈవోగా వ్యవహరిస్తున్న ధనంజయన్‌ (Dhananjeyan) సినిమాల విడుదల తేదీలపై వస్తున్న పుకార్లు, సలహాలు, ట్రోల్స్‌ను ఆపాలంటూ హెచ్చరించారు.

ఈ విషయమై ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. కంగువ, తంగలాన్‌ విడుదల తేదీ ప్రకటనకు సంబంధించి తరచూ నెటిజన్లు నాకు ట్యాగ్‌ చేస్తూ చాలా పోస్టులు, ట్రోల్స్‌ చేస్తుండటం చూస్తున్నా. మీ ఉత్సాహాన్ని మేము అర్థం చేసుకున్నాం. సినిమాపై అయితే వందల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిన నిర్మాతకు వసూళ్లు పెంచుకోవడానికి తన సినిమాను ఎప్పుడు విడుదల చేయాలో.. రిస్క్‌ను ఎలా తగ్గించుకోవాలని తెలుసు. కొంతమందిని సంతోషపెట్టేందుకు, ఆపై బాధపడేందుకు విడుదల తేదీని ప్రకటించలేమన్నారు.

ఆర్థికఅంశాలు, అవకాశాల ఆధారంగా మంచి తేదీ నిర్ణయం ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి సలహా ఇవ్వడం, విమర్శించడం, కామెంట్స్‌ చేయడం మానేయండి. తేదీని ప్రకటించినప్పుడు మాకు మద్దతు ఇవ్వండి.. అప్పటి వరకు దయచేసి అనవసరమైన ట్రోల్స్‌లో మునిగిపోకుండా అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచి ఉండండి.. అని విజ్ఞప్తి చేశారు. ధనంజయన్‌ చేసిన బోల్డ్‌ కామెంట్స్‌కు నెటిజన్లు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.

తంగలాన్‌ స్పెషల్ వీడియో..

తంగలాన్ మేకింగ్ గ్లింప్స్‌ వీడియో..

కంగువ టీజర్‌

కంగువ గ్లింప్స్ ‌వీడియో..

మాళవికా మోహనన్‌ తంగలాన్ లుక్‌..

డానియల్‌తో మాళవిక మోహనన్‌..

Super fun catching up with @DanCaltagirone in London after so many months! ☺️ Both of us are so excited for you guys to finally watch #Thangalaan ! Can’t wait ☺️ pic.twitter.com/1Svlm7xgD5

— Malavika Mohanan (@MalavikaM_) October 16, 2023