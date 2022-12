December 2, 2022 / 11:18 AM IST

టాలీవుడ్ మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) హీరోగా నటిస్తున్న మూవీ ధమ్‌కీ (Dhamki). విశ్వక్‌ సేన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. లియోన్ జేమ్స్ కంపోజ్ చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ఆల్‌మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్లా సాంగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ట్యూన్‌ వీడియోతో అందించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ పాట ఏ రోజు వస్తుందనేది క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్.

ఈ సాంగ్ తెలుగు లిరికల్ వీడియోను డిసెంబర్ 5న లాంఛ్‌ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్. సాంగ్‌ రొమాంటిక్‌గా ఉండబోతున్నట్టు తాజా పోస్టర్‌ ద్వారా తెలిసిపోతుంది. ధమ్‌కీ 2023 ఫిబ్రవరి 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విశ్వక్‌ సేన్‌ టీం షేర్ చేసిన ధమ్‌ కీ పోస్టర్లు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతూ.. సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తు్న్నాయి.

పాన్ ఇండియా కథాంశం నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో పాగల్ ఫేం నివేదా పేతురాజ్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ధమ్‌ కీ మూవీలో రావు రమేశ్, పృథ్విరాజ్‌, హైపర్‌ ఆది కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వన్మయి క్రియేషన్స్‌, విశ్వక్‌ సేన్ సినిమాస్‌ బ్యానర్లు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది ధమ్‌ కీ. ఈ చిత్రానికి లియోన్‌ జేమ్స్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. కామెడీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ధమ్‌ కీ ప్రాజెక్ట్‌కి ప్రసన్నకుమార్ బెజవాడ స్టోరీ అందిస్తున్నాడు.

ఆల్‌మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్లా సాంగ్‌ అప్‌డేట్‌..

Are You Ready to enjoy the wooing beats from #DasKaDhamki ❤️‍🔥

Our First Lyrical Song #AlmostPadipoyindePilla / #AlmostDilKaPathaMila on DEC 5th!

A @leon_james Musical🎶#Dhamki#DhamkiFromFeb17@Nivetha_Tweets @AzizNakash @AdithyarkM @VanmayeCreation @VScinemas_ @saregamasouth pic.twitter.com/ESjswMXYE1

— VishwakSen (@VishwakSenActor) December 1, 2022