Raviteja | ధమాకా కాంబో రిపీట్‌.. రవితేజ RT75 షూటింగ్ షురూ అయ్యే టైం ఫిక్స్‌

May 27, 2024 / 03:33 PM IST

Raviteja | టాలీవుడ్‌ మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Raviteja) ప్రస్తుతం హరీష్‌ శంకర్‌ డైరెక్షన్‌లో మిస్టర్‌ బచ్చన్‌ మూవీలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ సినిమా సెట్స్‌పై ఉండగానే మరోవైపు తన బెంచ్ మార్క్ ప్రాజెక్ట్‌ రవితేజ 75 (RT75)వ సినిమాను ప్రకటించాడు. ఈ చిత్రంతో సామజవరగమన ఫేం రైటర్‌ భాను బొగ‌వరపు దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తు్న్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్‌లో హ్యాపీ ఉగాది రా భయ్.. రవన్న దావత్ ఇస్తుండు రెడీ అయిపోండ్రి అంటూ పెట్టిన క్యా్ప్షన్స్‌.. సినిమా పక్కా తెలంగాణ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఉండబోతున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతోంది.

తాజాగా రెండు అప్‌డేట్స్ అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌లో జోష్ నింపుతున్నాయి. ఈ మూవీ రెగ్యులర్ షూటింగ్‌ వచ్చే నెల నుంచి షురూ కానుంది. ధమాకాలో ఇరగదీసే డ్యాన్స్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన శ్రీలీల Sreeleela మరోసారి రవితేజతో రొమాన్స్‌ చేయనుంది. ధమాక్‌ హిట్ కాంబోతో మరోసారి బ్లాక్ బస్టర్‌ ఖాయమైపోయినట్టేనంటున్నారు సినీ జనాలు. పేరు లక్ష్మణ భేరి..ఆదాయం చెప్పను తియ్.. ఖర్చు లెక్క జెయ్యన్.. రాజ్యపూజ్యం అన్ లిమిటెడ్..అవమానం జీరో అంటూ మాస్ మహారాజా పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేశారు.

ఈ మూవీని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తోంది. బ‌ల‌గం ఫేమ్ భీమ్స్ సిసిరోలియో ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. 2025లో ఈ సినిమా రానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇక ఈ సినిమాకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.

RT75 పోస్టర్‌..

అందరికి హ్యాపీ ఉగాది రా భయ్ 😎

We are elated to announce our next with the 𝐌𝐀𝐒𝐒 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐑𝐀𝐉𝐀 @RaviTeja_offl ~ #RT75, Shoot Begins Soon! 🔥

వచ్చే సంక్రాంతికి రవన్న దావత్ ఇస్తుండు… రెడీ అయిపొండ్రి 🥳

We promise to bring back the typical Mass Maharaja on Big screens… pic.twitter.com/W7Q2Jdn6zO

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) April 9, 2024