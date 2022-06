June 3, 2022 / 01:05 PM IST

The warrior | విభిన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ వ‌రుస విజ‌యాల‌తో దూసుకుపోతున్న యువ హీరో రామ్ పోతినేని. పూరీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ‘ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్’ సినిమాతో రామ్ త‌న‌లోని మ‌రో కోణాన్ని ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌యం చేశాడు. అప్ప‌టివ‌ర‌కు ల‌వ‌ర్ బాయ్ ఇమేజ్‌ను ఏర్ప‌ర‌చుకున్న రామ్ ‘ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్‌’తో పూర్తి మాస్ హీరోగా మేకోవ‌ర్ అయ్యాడు. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రం త‌ర్వాత రామ్ క‌థ‌ల ఎంపిక పూర్తిగా మారింది. మాస్ ఆడియెన్స్‌కు ద‌గ్గ‌ర‌వ్వాల‌నే భావ‌న‌తో మాస్ క‌థ‌ల వైపే మొగ్గుచూపుతున్నాడు. గతేడాదిలో వ‌చ్చిన ‘రెడ్‌’లో కూడా సిద్ధార్థ పాత్ర‌లో మాస్ ఆడియెన్స్‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న ఎన్.లింగుస్వామి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ‘ది వారియ‌ర్’ చిత్రంలో న‌టిస్తున్నాడు. ఇటీవ‌లే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం జూలై 14న విడుద‌ల కానుంది.

ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం త‌ర‌చూ ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి సెకండ్ సింగిల్‌ను విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ‘ద‌డ ద‌డ’ అంటూ సాగే మెలోడియ‌స్ సాంగ్ జూన్ 4న మ‌ధ్యాహ్నం 12.07 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల కానున్నట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన ‘బుల్లెట్’ సాంగ్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రానికి దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్ ఈ సంగీతం అందించాడు. కృతి శెట్టి క‌థానాయిక పాత్ర‌లో న‌టించింది. శ్రీనివాస సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ ప‌తాకంపై శ్రీనివాస్ చిత్తూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాడు. తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో విడుద‌ల‌వుతున్న ఈ చిత్రంలో ఆది పినిశెట్టి ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టించాడు.

This one has already become one of my Favourite Melodies! #DHADADHADA ❤️

Thank you @ThisIsDSP @dirlingusamy @Viveka_Lyrics @ShreeLyricist for putting this magnificent piece together.

I can’t wait for you guys to listen to this one.

Love..#RAPO #TheWarriorr pic.twitter.com/CZRqcRHCuz

— RAm POthineni (@ramsayz) June 1, 2022