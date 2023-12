December 21, 2023 / 03:37 PM IST

Devil Movie | టాలీవుడ్ హీరో నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil). ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుండ‌గా.. స్పై థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. ఇక ఈ సినిమాను డిసెంబ‌ర్ 29న పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండటంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌తో పాటు పాట‌ల‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. సెన్సార్ బోర్డు ఈ సినిమాకు యూ/ఏ (U/A) స‌ర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. డెవిల్ నిడివి 2 గంట‌ల 40 నిమిషాలు ఉన్న‌ట్లు స‌మాచారం.

The ‘𝐔’ ltimate ‘𝐀’ction has been loaded to serve you the non-stop goosebumps🤘🔥#DevilTheMovie Censored U/A striking in cinemas from December 29th ❤️‍🔥#DevilTrailer – https://t.co/xiOjxquzqW#Devil – The British Secret Agent#DevilonDec29th@NANDAMURIKALYAN @iamsamyuktha_… pic.twitter.com/QchTEP26Ba

