September 15, 2023 / 08:49 AM IST

Devil | నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ డెవిల్ (Devil – The British Secret Agent). నవీన్ మేడారం (Naveen Medaram) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సంయుక్తా మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం నవంబర్ 24, 2023న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇదిలా ఉంటే డెవిల్ నిర్మాత అభిషేక్‌ నామా పెట్టిన ఓ సస్పెన్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

రీసెంట్‌గా అభిషేక్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రమోషనల్‌ కంటెంట్‌ను విడుదల చేసింది. అయితే ఇందులో అసలు దర్శకుడు నవీన్ మేడారం పేరు లేకపోవడం.. ఆయన పేరుకు బదులుగా నిర్మాత అభిషేక్ నామా పేరు హైలెట్‌ కావడంతో ఓ వైపు క్యూరియాసిటీ పెంచడంతోపాటు మరోవైపు ప్రేక్షకులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నవీన్‌ మేడారం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చి.. ఓ సంస్కృత పదాన్ని అందరితో పంచుకున్నాడు.

“వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి” అని క్యాప్షన్ ఇచ్చాడు నవీన్‌ మేడారం. అయితే దీనికి డెవిల్‌ టీంతో సంబంధం ఉన్న ఎవరికీ కూడా ట్యాగ్‌ చేయకపోవడంతో.. ఫోకస్‌ అంతా నిర్మాతవైపు మారిపోయింది. మరి ఇంతకీ ప్రమోషనల్‌ స్ట్రాటజీలో భాగంగానే నిర్మాత ఇలా చేశారా..?.. లేదా వేరే కారణమేదైనా ఉందా.. అనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

ది బ్రిటీష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ ట్యాగ్ లైన్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తోపాటు గ్లింప్స్ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న డెవిల్‌ను అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌లో అభిషేక్‌ నామా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్ విస్సా కథనందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ టీజర్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్‌ చేస్తోంది.

