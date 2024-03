Devi Sri Prasad | సినీ పరిశ్రమలో 25 ఏళ్లు పూర్తి .. ఇళయరాజా ఆశీస్సులు తీసుకున్న దేవిశ్రీప్రసాద్

March 13, 2024 / 11:49 AM IST

Devi Sri Prasad | టాలీవుడ్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ దేవిశ్రీప్రసాద్ (Devi Sri Prasad ) గురించి ప్ర‌త్యేక ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. తన సంగీతంతో తెలుగు కుర్రకారును ఒక ఊపు ఊపాడు. దేవి సినిమాతో మొద‌లైన ఇత‌డి ప్ర‌యాణం నీకోసం, ఆనందం, ఖడ్గం, బొమ్మరిల్లు, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, మన్మథుడు, ఆర్య ( Aarya ), పుష్ప, వాల్తేరు వీరయ్య లాంటి ఎన్నో బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్‌ సినిమాలతో ముందుకుసాగుతుంది.

అయితే DSP సంగీత ద‌ర్శ‌కుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి మంగ‌ళ‌వారంతో 25 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌న‌కు సంగీత గురువైనా మ్యూజిక్ మ్యాస్ట్రో ఇళయరాజా ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని దేవిశ్రీ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట‌ వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే.. ప్ర‌స్తుతం దేవిశ్రీ పుష్ప 2 సినిమాతో పాటు త‌మిళంలో ర‌త్తం సినిమా చేస్తున్నాడు.

1/2

My LIFETIME DREAM came TRUE

🎶❤️🙏🏻

Maestro

ISAIGNANI ILAYARAJA@ilaiyaraaja SIR

in my Humble Studio..🎶🎶

My “GOD OF MUSIC” In my TEMPLE

🙏🏻🤗❤️🎶 pic.twitter.com/W4EY1qHacn

— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) March 12, 2024