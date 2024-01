Saif Ali Khan | ఆస్పత్రిలో దేవర యాక్టర్ సైఫ్ అలీఖాన్‌.. కారణమిదే..!

Saif Ali Khan | జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం దేవర (Devara). బాలీవుడ్ స్టార్‌ యాక్టర్‌ సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ (Saif Ali Khan)విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. హైదరాబాద్‌లో దేవర షూటింగ్‌ చిత్రీకరణ సమయంలో అపశృతి చోటుచేసుకుంది.

January 22, 2024 / 05:17 PM IST

Saif Ali Khan | జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం దేవర (Devara). కొరటాల శివ (Siva Koratala) దర్శకత్వంలో పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టుగా వస్తోన్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీకపూర్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. బాలీవుడ్ స్టార్‌ యాక్టర్‌ సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ (Saif Ali Khan)విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. హైదరాబాద్‌లో దేవర షూటింగ్‌ చిత్రీకరణ సమయంలో అపశృతి చోటుచేసుకుంది. షూటింగ్‌లో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ భుజానికి గాయమైంది. దీంతో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రిలో చేరాడు.

సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు అభిమానులు. కాగా దేవర షూటింగ్ తర్వాత సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ ముంబై ఎయిర్‌పోర్టులో నుంచి వెళ్తున్న వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. దేవర రెండు పార్టులుగా వస్తోంది. కాగా దేవర పార్టు-1 తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్‌ రైట్స్‌ను పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ విలేజ్‌, పోర్ట్ మాఫియా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న దేవర నుంచి అదిరిపోయే గ్లింప్స్‌ షేర్ చేయగా.. నెట్టింట మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌తో రికార్డులు క్రియేట్‌ చేస్తూ హాట్‌ టాపిక్‌గా నిలిచింది.

మరోవైపు దేవర ఒరిజినల్‌ సౌండ్ ట్రాక్‌ AllHailTheTiger అదిరిపోయే మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌తో సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తూ.. అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రకాశ్ రాజ్‌, షైన్ టామ్ ఛాకో, శ్రీకాంత్‌, మురళీ శర్మ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

దేవరలో ఎన్టీఆర్‌ అండ్‌ టీంపై వచ్చే వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ తో సాగే అండర్‌వాటర్‌ సీక్వెన్స్‌ సినిమాకే మెయిన్‌ హైలెట్‌గా నిలువబోతున్నట్టు సమాచారం. మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. Devara-Part 1 ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2024 ఏప్రిల్ 5న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ మూవీని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై సుధాకర్‌ మిక్కిలినేని, కొనరాజు హరికృష్ణ, కల్యాణ్ రామ్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Due To Shoulder Injury, Saif Ali Khan was admitted today at Mumbai’s Kokilaben Hospital.

Get Well Soon #SaifAliKhan Sir 💐💐. pic.twitter.com/DNu2hnhnpP

— Sai Mohan ‘NTR’ (@Sai_Mohan_999) January 22, 2024

#Devara – Part 1 All 5 Languages Digital Rights Sold For 155 Crores To @netflix 🔥🔥🥵 Note :- Movie Streaming on OTT After 60 Days pic.twitter.com/aQBr8JxJPX — Milagro Movies (@MilagroMovies) January 18, 2024

Those pics are all coming from the dancers, which were shot in the sets of Devara. A small celebration music bit was shot on Devara and his gang in the last schedule.#Devara @tarak9999 pic.twitter.com/Y2lMhXUO0e — Shiva Akunuri (@AkunuriShivaa) November 8, 2023

Team #Devara wishes the powerhouse of talent, the man who oozes sheer brilliance in every role, 𝘽𝙝𝙖𝙞𝙧𝙖 Aka #SaifAliKhan a very Happy Birthday 🔥 The ultimate face-off awaits on the big screens 🌊🙌🏻 In Cinemas 5th April 2024@tarak9999 #KoratalaSiva #JanhviKapoor… pic.twitter.com/7ndKVbTe2D — NTR Arts (@NTRArtsOfficial) August 16, 2023

After a short break and some rehearsals to execute the sequence on a massive scale, we are back on sets from today. 🌊🌊#Devara pic.twitter.com/geCDZmQMYz — Devara (@DevaraMovie) July 31, 2023

Brace yourself for an adrenaline-fueled cinematic experience! 🌊💥💥💥 Back on sets in a couple of days 🌊 #Devara https://t.co/nvUxrozU3r — Devara (@DevaraMovie) July 17, 2023

