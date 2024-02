February 19, 2024 / 12:51 PM IST

Bafta awards 2024 | ప్రపంచ చలన చిత్ర రంగంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే 77వ బ్రిటిష్ అకాడమీ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌ (British Academy Film Awards) అవార్డుల వేడుక ఆదివారం రాత్రి లండన్‌లో అట్టహాసంగా జ‌రిగిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఈ అవార్డు వేడుక‌లో బాలీవుడ్‌ నటి దీపికా పదుకొణె(Deepika Padukone) స్పెష‌ల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. ప్ర‌ముఖ బాలీవుడ్ డిజైన‌ర్ సబ్యసాచి (Sabyasaachi) చీరలో ఈ వేడుకకు వ‌చ్చిన దీపికా వేదికపై మెరిసిపోయారు. ఇక బాఫ్టా అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో ఆమె ప్రజెంటర్‌గా వ్యవహరించారు. ‘బెస్ట్‌ ఫిల్మ్‌ నాట్‌ ఇన్‌ ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌’ అనే కేటగిరీలో అవార్డు గెలుచుకున్న ‘ది జోన్ అఫ్ ఇంట్రెస్ట్’ (The Zone Of Intrest) సినిమాకు దీపికా అవార్డును ప్రదానం చేశారు. అయితే భార‌త్ నుంచి ఈ వేడుక‌లో పాల్గొన్న ఏకైక భారతీయ నటి దీపికానే కావ‌డం విశేషం. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

మ‌రోవైపు ఈ అవార్డుల్లో హాలీవుడ్ చిత్రం ‘ఓపెన్‌హైమర్‌’ సత్తా చాటింది. ఏకంగా ఏడు విభాగాలలో అవార్డులు గెలుచుకుంది. ఈ సినిమాకు ఉత్తమ నటుడిగా (సిలియన్‌ మర్ఫీ), ఉత్తమ దర్శకుడిగా (క్రిస్టఫర్‌ నోలన్‌), ఉత్త‌మ సహాయ నటుడిగా (రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్), ఉత్త‌మ‌ ఒరిజినల్ స్కోర్ (లుడ్విగ్ గోరాన్సన్), ఉత్తమ చిత్రం సహా మొత్తం ఏడు విభాగాల్లో అవార్డులు గెలుచుకుంది.

Deepika Padukone presenting the Film Not in the English Language Award at the #BAFTA2024

Mother is making me proud #DeepikaPadukone pic.twitter.com/7xRWXe0pwa

— Dp_Pcc ❤️ (@crazen_paltan) February 18, 2024