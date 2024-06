June 17, 2024 / 12:00 PM IST

Paradha Movie | రీసెంట్‌గా టిల్లు స్క్వేర్‌తో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకుంది అందాల భామ అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్. ఇప్పుడు ఆమె న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ప‌రదా’. ఈ సినిమాకు ప్ర‌వీణ్ కాండ్రేగుల ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. శ్రీధర్‌ మక్కువ, విజయ్‌ డొంకాడ నిర్మిస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్ప‌టికే ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా మూవీ నుంచి మ‌రో క‌థానాయిక‌ను ప‌రిచ‌యం చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ సినిమాలో మ‌లయాళ బ్యూటీ ద‌ర్శ‌న రాజేంద్ర‌న్ న‌టిస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ద‌ర్శ‌న ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే సంప్రదాయపు కట్టుబాట్లను దాటి ఒక మహిళలు ఎలా ఎదుగుతున్నారు అనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమా రానుంది.

అమిష్త అనే పాత్ర‌లో ద‌ర్శ‌న క‌నిపించ‌నుంది. మ‌ల‌యాళంలో ద‌ర్శ‌న‌ మంచి క్రేజ్ ఉన్న న‌టి. ఇప్పుడు ఆమె తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తుండ‌టంతో, ఈ సినిమాలో ఆమె పాత్ర ఎలా ఉంటుందా అని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.

