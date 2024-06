Swag | రాజసం ఉట్టిపడే దక్షా నగార్కర్‌ లుక్‌.. శ్రీవిష్ణు స్వాగ్‌ నయా పోస్టర్‌ వైరల్

June 9, 2024 / 07:34 PM IST

Swag | కథను నమ్మి సినిమాలు చేసే హీరోల్లో ముందువరుసలో ఉంటాడు శ్రీ విష్ణు (Sree Vishnu). ఈ ఏడాది ఓ భీమ్ బుష్‌ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి స్వాగ్(SWAG). పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూ వర్మ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే రీతూవర్మ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను షేర్ చేయగా.. వింజామర వంశపు రాణి రుక్మిణి దేవిగా రాజసం ఉట్టిపడేలా రాయల్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తుంది రీతూవర్మ.

మగ అహంకారానికి మహారాణి గారి సమాధానం..రాజులని తలదన్నే మా వింజామర వంశ మహారాణి రుక్మణీదేవి అంటూ మేకర్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నారు. కాగా ఈ మూవీలో మరో భామ దక్షా నగార్కర్ కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. స్వాగ్‌ ప్రపంచానికి మరింత రాజసం.. అచ్చ తెలుగు సినిమా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ లోడింగ్ అంటూ షేర్ చేసిన దక్షా నగార్కర్ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

హసిత్ గోలి దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జీఎం శేఖర్‌ ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్. నందు మాస్టర్ స్టంట్ కొరియోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నారు‌. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తుండగా.. వివేక్‌ కూచిబొట్ల సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న శ్వాగణిక వంశం కథగా కామెడీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీకి వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

దక్షా నగార్కర్‌ లుక్‌..

Pumping the Royal Quotient of the #SWAG World 🥳

Welcome On-board @DakshaOfficial 🫶

An #అచ్చతెలుగుసినిమా Experience LOADING 🥁@hasithgoli @peoplemediafcy #SreeVishnugadiCinema pic.twitter.com/qkUwuxLrt6

— Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) June 9, 2024