Redin Kingsley | పెళ్లి పీటలెక్కిన పాపులర్ కమెడియన్.. ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్స్‌

Redin Kingsley | కోలీవుడ్‌లో తనదైన స్పెషల్ కామెడీ స్టైల్‌తో అలరించే కమెడియన్ల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు రెడిన్‌ కింగ్‌స్లే (Redin Kingsley). డాక్టర్‌, బీస్ట్‌ చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌.. ఈ ఏడాది రజినీకాంత్‌ నటించిన జైలర్‌లో మరోసారి తన కామెడీ టైమింగ్‌తో వినోదాన్ని పంచాడు. ఈ క్రేజీ యాక్టర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో కీలక ముందడుగు వేశాడు. టెలివిజన్ ఆర్టిస్ట్‌ సంగీత వీ (Sangeetha V)ని సంప్రదాయ పద్దతిలో వివాహం చేసుకున్నాడు రెడిన్ కింగ్ స్లే.

ఇవాళ ఉదయం జరిగిన వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌కు ఇండస్ట్రీకి చెందిన అతికొద్దిమంది ప్రముఖులు హాజరై.. వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఈ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఏడాదికిపైగా రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్న వీరిద్దరు ఫైనల్‌గా ఓ ఇంటివారు కావడంతో అందరూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

ట్రెండింగ్‌లో వెడ్డింగ్‌ స్టిల్స్‌, విజువల్స్‌..

#RedinKingsley and #Sangeetha were in a relationship for more than an year or so ❤

They got married at chamundeshwari temple at Mysore pic.twitter.com/G3MRK3q5en

— Kollywood Pictures (@KollywoodPics) December 10, 2023

Newly Married Couple Of K – Town 💎 Redin Kingsley Tied Knot With Sangeetha ❤️

Here’s to a long and happy married life brother @redinkingsley Atlast #Nelson Na Wish Got Fullfilled 😂👏#RedinKingsley #Sangeetha pic.twitter.com/9IwLQxrrGM — Madhavan (@Madhavan_2412) December 10, 2023

#RedinKingsley and #Sangeetha were in a relationship for more than an year or so ❤ They got married at chamundeshwari temple at Mysore pic.twitter.com/iDEQ9wtqaZ — Kollywood Pictures (@KollywoodPics) December 10, 2023