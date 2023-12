Clint Eastwood | ‘జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్’ సినిమా చూడనున్న హాలీవుడ్‌ సినీ దిగ్గజం.. ఇంతకీ ఎవరో తెలుసా.?

December 15, 2023 / 12:53 PM IST

Clint Eastwood | ఆస్కార్ అవార్డు విన్నర్, హాలీవుడ్ సినీ దిగ్గజం క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్‌ (Clint Eastwood) గురించి ఇప్పుడున్న సినీ ప్రేక్ష‌కుల‌కు తెలిసి ఉండ‌దు కానీ.. 1960, 70స్ హాలీవుడ్ సినిమాలు చూసే ప్రేక్ష‌కులు ఇట్టే గుర్తుప‌డతారు. ఆ టైమ్‌లైన్‌లో క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్‌ (Clint Eastwood) న‌టించిన ప్ర‌తి సినిమా ఒక బ్లాక్ బ‌స్ట‌రే. ముఖ్యంగా అప్ప‌ట్లో కౌ బాయ్ అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు క్లింట్‌. న‌టుడిగా, ద‌ర్శ‌కుడిగా, నిర్మాత‌గా, రాజ‌కీయ నాయ‌కుడిగా త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు సంపాదించాడు. అయితే ఈ లెజెండ్ గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు చెబుతున్న అనుకుంటున్నారా. విష‌యం ఉందండి.!

త‌మిళ స్టార్ ద‌ర్శకుడు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘జిగర్‌ తండ: డబుల్‌ ఎక్స్‌’ (Jigarthanda Double X). రాఘవా లారెన్స్‌, ఎస్‌జే సూర్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. 2014లో ‘జిగర్‌ తండ’కు సీక్వెల్‌గా వచ్చిన ఈ సినిమా గ‌త నెల‌ విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. అయితే ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమాలో క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్‌ (Clint Eastwood) రిఫ‌రెన్స్ ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈస్ట్‌వుడ్‌కు అభిమాని అయిన సుబ్బరాజ్ ఈ సినిమాలో క్లింట్‌ యానిమేషన్ పాత్ర‌ను సృష్టించాడు. దీంతో ఈ సీన్ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలిచింది.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా చూసిన అభిమాని క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్‌ను ట్యాగ్‌ చేస్తూ ఒక‌ పోస్ట్‌ పెట్టాడు. ”డియ‌ర్ క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్‌. మేము భారతీయులం. ఇక్క‌డ‌ ‘జిగర్‌ తండ: డబుల్‌ ఎక్స్‌’ అనే సినిమాను మీకు అంకితమిస్తూ.. త‌మిళ స్టార్ ద‌ర్శకుడు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజ్ ఒక సినిమా తీసాడు. ప్ర‌స్తుతం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉంది. వీలున్నప్పుడు ఆ సినిమాను మీరు చూడండి. అని అతడు పేర్కొన్నాడు.

అయితే ఈ పోస్ట్‌పై క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్ ఆఫీస్ తాజాగా రిప్ల‌య్ ఇచ్చింది. ”క్లింట్‌ ఈస్ట్‌వుడ్‌ ప్రస్తుతం ఓ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. అది పూర్తవ్వగానే మీరు చెప్పిన ‘జిగర్‌ తండ: డబుల్‌ ఎక్స్‌’ అనే సినిమాను కచ్చితంగా చూస్తానని తెలిపాడు’ అని రాశారు. దీంతో ఈ పోస్ట్‌కు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజ్ రిప్ల‌య్ ఇస్తూ.. మాటల్లో చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉందంటూ రాసుకోచ్చాడు.

Dear @RealTheClint We are Indians We made a Tamil movie called Jigarthanda Double X.Its available in Netflix.We have given u a great tribute in the whole movie.We made some animated scenes like u in ur young age.Please watch it once u get some time. pic.twitter.com/y3J6Oj84aV

Hi. Clint is aware of this Movie and he states he will get to it upon Completion of his New Film. Juror 2. Thank You. https://t.co/4UpiIOSzdj

Wowww….. Feeling So Surreal!!

The Legend #ClintEastwood is AWARE of #JigarthandaDoubleX & gonna watch it soon… 🙏🏼🙏🏼❤️

This film is my heartfelt dedication to @RealTheClint on behalf of Millions of his Fans in India…

Can’t wait to hear what he thinks of the film once… https://t.co/nDF0Atr59g

— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) December 14, 2023