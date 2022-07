July 4, 2022 / 03:25 PM IST

Chiyan Vikram Firstlook | విభిన్న పాత్ర‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ విల‌క్షణ న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకునే నటుడు చియాన్‌ విక్ర‌మ్. పేరుకు అర‌వ హీరోనే అయినా తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌లో ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. టాలీవుడ్‌ హీరోల‌కు స‌మానంగా తెలుగులో ఈయ‌నకు క్రేజ్ ఉంది. ప్ర‌తి సినిమాకు విభిన్న వేరియేష‌న్ల‌ను చూపిస్తూ విల‌క్ష‌ణ న‌టుడిగా పేరుతెచ్చుకున్నాడు. చాలా కాలం త‌ర్వాత ‘మ‌హాన్‌’తో మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన రెండు సినిమాలు విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందులో ‘పొన్నియిన్ సెల్వ‌న్’ ఒక‌టి. జీనియ‌స్ డైరెక్ట‌ర్ మ‌ణిరత్నం తెర‌కెక్కించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 30న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ విక్ర‌మ్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌లచేశారు.

ఈ చిత్రంలో విక్ర‌మ్ ‘ఆదిత్య క‌రికాల‌న్’ పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నున్నాడు. చోళ కిరీట యువ‌రాజు అంటూ మేక‌ర్స్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో విక్ర‌మ్ గుర్రంపై కూర్చొని క‌ళ్ల‌లో తేజ‌స్సు, చిన్న‌ చిరున‌వ్వు చిందిస్తూ.. రాజ‌సం ఉట్టిప‌డేలా ఉన్నాడు. లేటెస్ట్‌గా విడులైన ఈ పోస్ట‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌స్తుంది. కార్తి, జయం రవి, ఐశ్వ‌ర్య‌రాయ్‌, త్రిష, బాబీ సింహా వంటి స్టార్లు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా తెర‌కెక్క‌నుంది. మొద‌టి భాగం త‌మిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో విడుద‌లకానుంది. ప్రస్తుతం విక్ర‌మ్ న‌టించిన ‘కోబ్రా’ ఆగ‌స్టు 11న త‌మిళంతో పాటు తెలుగులోనూ విడుద‌ల కానుంది.

Welcome the Chola Crown Prince! The Fierce Warrior. The Wild Tiger. Aditya Karikalan! #PS1 🗡 @LycaProductions #ManiRatnam pic.twitter.com/HJoUP4P6Ln

— Madras Talkies (@MadrasTalkies_) July 4, 2022