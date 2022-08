August 20, 2022 / 12:39 PM IST

Cobra Movie Censored | చాలా కాలం త‌ర్వాత ‘మ‌హాన్‌’తో మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు విక్ర‌మ్‌. కొడుకు ధృవ్‌తో కలిసి న‌టించిన ఈ చిత్రం నేరుగా ఓటీటీలో విడుద‌లై మంచి వ్యూవ‌ర్‌షిప్‌ను సాధించింది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన ‘కోబ్రా’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. అజ‌య్ జ్ఞాన‌ముత్తు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలే నెల‌కొన్నాయి. సై-ఫై థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 31న విడుదల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌ను ఇస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్ ప‌నుల‌ను పూర్తి చేసుకుంది.

ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ యూ/ఏ స‌ర్టిఫికేట్‌ను ఇచ్చింది. ర‌న్ టైం 2 గంట‌ల 55 నిమిషాలు ఉండ‌నుంది. ఈ చిత్రాన్ని సెవెన్ స్క్రీన్ స్డూడియోస్ ప‌తాకంపై ఎస్‌.ఎస్‌. ల‌లిత్ కుమార్ అత్యంత ప్ర‌తిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించాడు. ఈ చిత్రంలో విక్ర‌మ్ 7 గెట‌ప్స్‌లో క‌నిపించ‌నున్న‌ట్లు స‌మాచారం.అంతేకాకుండా ఈ ఏడు పాత్ర‌ల‌కు త‌నే డ‌బ్బింగ్ చెప్పాడ‌ట‌. ఈ చిత్రంలో విక్ర‌మ్‌కు జోడీగా ‘కేజీఎఫ్’ భామ‌ శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. ఏ.ఆర్ రెహ‌మాన్ సంగీత సారథ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని సెవెన్ స్క్రీన్ స్డూడియోస్ ప‌తాకంపై ఎస్‌.ఎస్‌. ల‌లిత్ కుమార్ అత్యంత ప్ర‌తిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించాడు. ప్ర‌ముఖ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ ఈ చిత్రంలో ప్ర‌తి నాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టించాడు. కాగా ఈ చిత్రాన్ని ముందుగా ఆగ‌స్టు 11న విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు మేకర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. కానీ సీ.జి వ‌ర్క్ కార‌ణంగా రిలీజ్ డేట్‌ను పోస్ట్ పోన్ చేశారు.

