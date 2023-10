October 29, 2023 / 12:13 PM IST

Chiyaan Vikram | ఒకప్పుడు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సంచలన విజయాలు సాధించిన హీరో విక్రమ్‌. ఇప్పుడంటే తమిళ హీరోలు తెలుగులో స్ట్రేయిట్ సినిమాలు చేయాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కానీ.. అప్పట్లో విక్రమ్‌ తెలుగులోనే ఎక్కువగా సినిమాలు చేశాడు. అయితే పితామగన్, అపరిచితుడు, మల్లన్న వంటి సినిమాలు విక్రమ్‌కు తెలుగులో మంచి పాపులారిటీ తెచ్చిపెట్టాయి. ఈ మధ్యన సాలిడ్ హిట్టు లేక సతమతవుతున్నాడు కానీ.. అప్పట్లో విక్రమ్‌ సినిమాల ఓపెనింగ్స్‌ కొందరి హీరోల సినిమాల బడ్జెట్‌కు ఈక్వెల్‌గా ఉండేది. అంతటి స్టార్‌ డమ్‌ తెచ్చుకున్నాడు.

అయితే గత కొంత కాలంగా విక్రమ్‌ సినిమాలు జనాలను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోతున్నాయి. నటుడుగా తన పర్‌ఫార్మెన్స్‌కు వంద మార్కులు వేయించుకుంటున్నాడు కానీ.. డైరెక్టర్‌లు కథను సరిగ్గా హ్యాండిల్‌ చేయలేక సతమతమవుతున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం ఈ నటుడి లైనప్‌లో మూడు సినిమాలున్నాయి. అందులో తంగలాన్ వచ్చే ఏడాది జనవరిలో రిలీజ్‌ కానుంది. ఇక తాజాగా విక్రమ్ మరో సినిమాను పట్టాలెక్కించాడు. ఇటీవలే చిత్తాతో సంచలన విజయం సాధించిన ఎస్‌.యూ. అరుణ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వంలో రూరల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో విక్రమ్‌ ఓ సినిమా చేస్తున్నారు.

లేటెస్ట్‌గా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్‌ ఒకటి రిలీజైంది. ఇద్దరు వ్యక్తులు తనను వేధిస్తున్నారంటూ ఓ మహిళ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు వస్తుంది. కంప్లైట్ ఇస్తుండగానే ఆ ఇద్దరు పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో దెబ్బలు తింటూ ప్రత్యక్షమవుతారు. వాళ్లను చితక్కొడుతూ విక్రమ్‌ స్టేషన్‌లో కాసేపు రచ్చ చేసి వెళ్లిపోతుంటాడు. ఇక పోలీసులు విక్రమ్‌ను ఆపీ ఎవరు నువ్వు అంటూ అడుగుతారు. దానికి విక్రమ్‌.. కానిస్టేబుల్‌ చెవిలో ఏది చెప్పి అతనిలో వణుకు పుట్టిస్తాడు. మొత్తంగా గ్లింప్స్‌తో సినిమాకు కావాల్సిన హైప్‌ను మేకర్స్ రాబట్టుకున్నారు.

హీరో క్యారెక్టరైజేషన్‌ మీదే సినిమా నడుస్తుందని ఓ చిన్న క్లారిటీ మాత్రం ఇచ్చేశారు. ఇంతకీ హీరో నేపథ్యం ఏంటి అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడల్సిందే. చడి చప్పుడు కాకుండా షూటింగ్‌ మొదలు పెట్టిన ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ద్వితియార్థంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు సమాచారం. ఇక తంగలాన్‌తో పాటు గౌతమ్‌ మీనన్‌తో ఆరేళ్ల కిందట మొదలైన ధృవ నచ్చితిరం సినిమా కూడా రీలీజ్‌కు సిద్దమైంది.

