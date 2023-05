May 3, 2023 / 01:29 PM IST

Thangalan Movie | కోలీవుడ్‌ నటుడు చియాన్‌ విక్రమ్‌ గాయ పడ్డాడు. ప్రస్తుతం ఆయన పా.రంజిత్‌ దర్శకత్వంలో తంగళాన్‌ అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో ఓ యాక్షన్‌ సీన్ రిహార్సల్స్‌లో భాగంగా విక్రమ్‌ గాయపడ్డట్లు తెలుస్తుంది. ఈ గాయం కారణంగా విక్రమ్‌ పక్కటెముక విరిగిపోయినట్లు తెలుస్తుంది. దాంతో కొన్ని రోజుల పాటు విక్రమ్‌ షూటింగ్‌లో పాల్గొనలేడని విక్రమ్‌ టీమ్‌ తెలిపింది. ఇక కొన్ని రోజులుగా పొన్నియన్‌ సెల్వన్-2 ప్రమోషన్‌లలో బిజీగా ఉన్న విక్రమ్‌ మంగళవారమే మళ్లీ షూటింగ్‌లో జాయిన్‌ అయ్యాడు. ఇక అంతలోనే విక్రమ్‌ గాయపడటంతో చిత్రబృందం టెన్షన్‌ పడుతుంది.

పంతొమ్మిదవ శతాబ్ధంలోని కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్స్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, మేకింగ్‌ వీడియో సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు నెలకొల్పాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో విక్రమ్‌ గెటప్‌ ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తుంది. ఈ సినిమా కోసం విక్రమ్‌ తన దేహాన్ని పూర్తిగా మార్చుకున్నాడు. స్టైలిష్‌కు బ్రాండ్‌లా కనిపించే విక్రమ్‌ డీ గ్లామరైజ్‌ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. అంతేకాకుండా ఈ మూవీ కోసం విక్రమ్‌ బరువు కూడా తగ్గినట్లు సమాచారం. ఇక ఇప్పటికే 80శాతం షూటింగ్ కంప్లీట్‌ చేసుకున్న ఈసినిమా.. మరో రెండు షెడ్యూ్ల్స్‌తో టాకీ పార్ట్‌ను పూర్తిగా కంప్లీట్‌ చేయాలని ప్లాన్‌ చేసుకుంది. అంతలోనే విక్రమ్‌ గాయపడటంతో షూటింగ్‌కు బ్రేక్‌లు పడ్డాయి.

Note From the office of Chiyaan Vikram:

Thank you for all the love and appreciation #AdithaKarikalan aka #ChiyaanVikram has received and for the astounding response to #PS2 from all over the world.

Chiyaan sustained an injury during rehearsals resulting in a broken rib due to… pic.twitter.com/THkiSgffiT

— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) May 3, 2023