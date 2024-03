March 24, 2024 / 08:13 AM IST

Chiyaan 62 | కోలీవుడ్ హీరో చియాన్ విక్ర‌మ్ కొత్త సినిమా మొద‌లుపెట్టాడు. ‘సేతుపతి’, ‘చిన్నా'(Chinna) సినిమాల ఫేమ్ ఎస్‌.యు అరుణ్‌ కుమార్(Su Arun Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో విక్ర‌మ్ త‌న 62వ సినిమా చేయ‌బోతున్నాడు. ‘చియాన్‌ 62’ వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో సెట్స్‌పైకి వెళ్ల‌నున్న ఈ సినిమాని హెచ్‌ఆర్‌ పిక్చర్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించిన ఈ చిత్రం వచ్చే నెల నుంచి రెగ్యులర్‌ చిత్రీకరణ ప్రారంభించుకోనున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. కొత్తదనం నిండిన మాస్‌ యాక్షన్‌ కథాంశంతో రూపొందనున్న ఈ చిత్రంలో ఎస్‌.జె.సూర్య కీలక పాత్రలో న‌టిస్తుండ‌గా.. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతమందిస్తున్నారు.

విక్ర‌మ్ మ‌రోవైపు ‘తంగలాన్‌’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల్ని అలరించేందుకు సిద్దమవుతున్నాడు. సమ్మర్ కానుకగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. పా రంజిత్ దర్శకత్వంలో వస్తున్నా ఈ సినిమాలో మాళవిక మోహనన్ కథానాయికగా నటిస్తుంది. కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Yes, we have been seeing your inquiries on #CHIYAAN62 updates

We’re not gonna keep you waiting too long

Our team under director #SUArunkumar is working all around to START SHOOTING from APRIL 2024

And of course, our @chiyaan sir is fully ready to stun you all

Keep guessing !!

— HR Pictures (@hr_pictures) March 22, 2024