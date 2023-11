November 28, 2023 / 11:48 AM IST

Chithha Movie | కోలీవుడ్ హీరో సిద్ధార్థ్‌ (Siddarth) హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం చిత్తా (Chithha). నిమిషా సజయన్ (Nimisha Sajayan) కథానాయికగా నటించింది. సేతుప‌తి (Sethupathy) సినిమా ఫేమ్ అరుణ్ కుమార్ (Arun Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 28న త‌మిళంలో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఇదే సినిమాను చిన్నా(Chinna) అనే పేరుతో తెలుగులో అక్టోబ‌ర్ 06న విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఇక్క‌డ కూడా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఇక సిద్దూ కెరీర్‌లోనే ఇది బెస్ట్ సినిమా అన్నారు విమర్శకులు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌లో ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇక ఈ చిత్రాన్ని రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ (Red Giant Movies), ఈటాకీ (Eataki entertainments) ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. బాబాయికి.. చిన్నారికి మధ్య జరిగే చిత్రంగా ఈ సినిమా ఉంది.. స‌డన్‌గా త‌న కూతురు కిడ్నాప్ అవ్వ‌గా.. కూతురు కోసం సిద్ధార్థ్‌ చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా. ఇక ఈ కిడ్నాప్ ఎవరు చేశారు, ఎందుకు చేశారు అనేది తెలుసుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.

