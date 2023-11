November 19, 2023 / 06:32 PM IST

Karthika Nair | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని నటి రాధ (రాధానాయర్‌). టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించి.. వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్‌ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలిగింది. ఈ సీనియర్ నటి పెద్ద కూతురు, రంగం ఫేం కార్తీక నాయర్‌ (Karthika Nair) వెడ్డింగ్‌ సెర్మనీ గ్రాండ్‌గా జరిగింది. తిరువనంతపురంలోని ఉదయ్ సముద్ర లీజర్‌ బీచ్‌ హోటల్‌లో నిర్వహించిన కార్తీక నాయర్‌-రోహిత్‌ మీనన్‌ (Rohit Menon) వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌కు కుటుంసభ్యులు, సన్నిహితులు, ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

టాలీవుడ్‌ నుంచి మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) ఈవెంట్‌కు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించాడు. వెడ్డింగ్ సెర్మనీలోభాగ్యరాజ్‌, సుహాసిని, రేవతి, రాధికా శరత్‌కుమార్, అంతా కలిసి దిగిన ఫొటోతోపాటు చిరు, రాధిక సెల్ఫీ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. వెడ్డింగ్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఫొటోలు బయటకు రావాల్సి ఉంది. నాగచైతన్య నటించిన జోష్ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది కార్తీక నాయర్‌. ఆ తర్వాత రంగం సినిమాతో మంచి తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

ఎన్టీఆర్‌తో కలిసి దమ్ము సినిమాలో మెరిసిన ఈ భామ చివరగా 2014లో బ్రదర్ బొమ్మాళి సినిమాలో నటించింది. 2015 తర్వాత సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై దూరమైపోయింది.

Wishing actress Radha’s daughter, actor Karthika, the very best in life as she gets married today! #RadhaNair #karthikanair pic.twitter.com/C9ifkXEMJx

— Latha Srinivasan (@latasrinivasan) November 19, 2023